No podrán renovar: la advertencia sobre el “colapso” del Seguro Social que pone en jaque a los jubilados en EE.UU.

El sistema de Seguridad Social de Estados Unidos atraviesa un momento de creciente preocupación pública. Mientras millones de jubilados dependen del Seguro Social para sostener su economía diaria, un exfuncionario de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) advierte que los recortes administrativos y la reducción de personal podrían llevar al organismo a un punto crítico.

La advertencia de un exempleado sobre el sistema de Seguridad Social en EE.UU.

Según informó Newsweek, un extrabajador de la SSA encendió las alarmas al advertir que los recortes de personal podrían llevar al sistema a un punto de quiebre.

Bob Caldwell, quien trabajó durante 14 años en la agencia, sostuvo que la vulnerabilidad del programa no es un fenómeno reciente, sino que responde a problemas estructurales acumulados a lo largo del tiempo.

El exfuncionario realizó estas declaraciones durante una reunión pública semanal frente a la oficina del Seguro Social en la ciudad de Chico, California, donde vecinos y activistas se reúnen para manifestar su apoyo a los empleados del organismo y expresar preocupación por la situación del servicio.

Durante ese encuentro, Caldwell explicó que la reducción de personal representa un riesgo mayor del que suele percibirse desde afuera. “Con los años, me di cuenta de lo fácil que sería hacer colapsar todo el programa: simplemente con falta de personal, incluso antes del DOGE”, afirmó.

En su intervención también advirtió que los recortes en el número de trabajadores no solo complican la atención cotidiana, sino que pueden afectar el funcionamiento integral del sistema. “Están recortando personal y haciendo más difícil acceder a los servicios. Pero tenemos que tomar una posición, por eso estamos aquí”, agregó.

Cuántas personas dependen del Seguro Social en Estados Unidos

La importancia del Seguro Social en la vida cotidiana de los estadounidenses explica por qué cualquier señal de inestabilidad genera preocupación. De acuerdo con datos de la Administración del Seguro Social citados por Newsweek, alrededor de 71 millones de personas reciben beneficios del programa.

Si se suman quienes perciben también ingresos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), el total supera los 75 millones de beneficiarios.

Este sistema cubre principalmente a jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes de trabajadores fallecidos. Para muchos hogares, se trata de la principal fuente de ingresos durante la etapa de retiro, lo que vuelve especialmente sensible cualquier cambio que pueda afectar el acceso o la continuidad de los pagos.

La dependencia económica del programa es tan significativa que especialistas advierten que cualquier deterioro administrativo podría afectar directamente a millones de familias que dependen de estos fondos para pagar vivienda, medicamentos o gastos básicos.

Protestas frente a oficinas del Seguro Social por recortes de personal

Las advertencias sobre el estado del sistema se producen en paralelo a una serie de manifestaciones ciudadanas que comenzaron a realizarse de manera regular frente a oficinas del Seguro Social.

En la ciudad de Chico, residentes locales se reúnen cada jueves frente al edificio de la entidad para mostrar su apoyo a los empleados y llamar la atención sobre la reducción de personal.

De acuerdo con la cobertura citada por Newsweek, los participantes llevan carteles y alientan a los conductores que pasan por la zona a manifestar respaldo al programa federal y a quienes trabajan en él.

Los organizadores señalan que estas reuniones comenzaron como un gesto de agradecimiento hacia los empleados de la agencia, pero con el paso del tiempo adquirieron un tono más urgente debido al deterioro en las condiciones de funcionamiento.