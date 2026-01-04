¿El Uscis sube los precios? Cuál es el costo de la green card en 2026

El trámite para obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, se debe iniciar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia que también determina los precios.

El costo de la green card en 2026

El ajuste de estatus es el proceso más popular que puede usar un extranjero para solicitar la residencia permanente. Este procedimiento se lleva a cabo cuando el beneficiario está presente en Estados Unidos, lo que significa que no tiene que regresar a su país de origen para completar el trámite.

El Uscis no ha emitido ninguna notificación acerca de un aumento de tarifas para la residencia permanente Freepik

El Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus, es el que se presenta ante el Uscis. El trámite tiene un costo de:

US$1440 , presentación general.

, presentación general. US$950, para los menores de 14 años que presenten el formato al mismo tiempo que sus padres.

Hasta diciembre de 2025, la agencia de inmigración no ha notificado que los precios aumentarán para 2026, por lo que el costo de la green card es el mismo que aparece en sus guías actualizadas.

Costos de la green card por trámite consular

Si el solicitante se encuentra fuera de EE.UU., deberá obtener su visa en el extranjero a través del trámite consular. La agencia explica que existen ciertas categorías de inmigrantes que pueden presentar el Formulario I-485 antes de que se apruebe la petición de visa correspondiente, en un proceso conocido como “presentación conjunta” o “concurrente”.

Esto es posible siempre que haya un número de visas disponible de forma inmediata y se cumplan todos los demás requisitos establecidos.

La residencia permanente en Estados Unidos es una autorización que el gobierno otorga a los extranjeros para vivir y trabajar en el país de forma legal Freepik - Freepik

Los extranjeros que están fuera de EE.UU. y desean obtener la residencia permanente, deben ser elegibles bajo algunas de las categorías autorizadas, y el costo de la presentación del formato dependerá del tipo de clasificación:

Formulario I-130 , Petición de Familiar Extranjero: presentación en papel de US$675 y en línea de US$625

, Petición de Familiar Extranjero: presentación en papel de US$675 y en línea de US$625 Formulario I-360 , Petición para Amerasiático, Viudo, o Inmigrante Especial: US$515

, Petición para Amerasiático, Viudo, o Inmigrante Especial: US$515 Formulario I-129F , Petición de Prometido o Prometida Extranjero: US$675

, Petición de Prometido o Prometida Extranjero: US$675 Formulario I-140 , Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero: el costo es de US$715 más una tarifa adicional del Programa de Asilo de US$600 para empleadores grandes; US$300 para empresas más pequeñas y sin costo para organizaciones sin fines de lucro.

, Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero: el costo es de US$715 más una tarifa adicional del Programa de Asilo de US$600 para empleadores grandes; US$300 para empresas más pequeñas y sin costo para organizaciones sin fines de lucro. Formulario I-526 , Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente: US$11.160

, Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente: US$11.160 La visa de no inmigrante no basada en petición (excepto E): US$185

no basada en petición (excepto E): US$185 Categorías de visa basadas en petición: US$205

Cómo solicitar la residencia permanente ante Uscis: requisitos

Una solicitud de ajuste correctamente presentada se refiere a que:

Se envió al lugar de presentación indicado, con las tarifas de presentación correctas, a menos que se otorgue una exención.

Con la firma correspondiente del solicitante.

Cuando una visa de inmigrante está disponible de inmediato.

“Si la solicitud se presenta sin cumplir estos requisitos, Uscis la rechaza y la devuelve”, advierten. La petición no se considera debidamente presentada hasta que se le haya asignado una fecha de recibo en la oficina competente con jurisdicción sobre la solicitud.

Si la solicitud se presenta sin cumplir los requisitos, Uscis la rechaza y la devuelve Wilfredo Lee - AP

Después de que se presenta el formulario, la agencia envía una notificación para la cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). En ese momento se toman las huellas dactilares, una fotografía y/o la firma. El aviso indica la fecha, hora y lugar.

Durante la cita en el ASC, el oficial de Uscis solicitará que se firme una declaración que certifique que el beneficiario revisó toda la información de la solicitud y que los datos están completos y son verdaderos.

El tiempo a esperar para obtener la residencia permanente

El Uscis señala que los tiempos de procesamiento pueden afectarse por distintos factores, como el número de casos recibidos, la carga de trabajo, la asignación de personal, el lapso que tarda un peticionario en responder a una solicitud de información adicional, así como cambios operacionales.