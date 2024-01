escuchar

Estados Unidos planea agregar un cuestionario complementario que deberá llenarse durante la solicitud de pasaporte, en el que se solicitaría información relacionada con la identidad de la persona que necesite el documento de viaje, incluidas las circunstancias familiares y de nacimiento, datos que el Departamento de Estado cree que son vitales conocer.

Por esta razón, la agencia hizo una propuesta de cuestionario, el DS-5513, que está disponible en la página web y con el que recibirá comentarios de 760 ciudadanos estadounidenses y residentes que no son ciudadanos hasta el 26 de febrero de 2024. La evaluación se realiza con el objetivo de saber si esta información es necesaria para el correcto funcionamiento del Departamento, si el proceso mejora la calidad, utilidad y claridad de la información a recopilar y si se minimiza la carga de presentación de informes para quienes deben responder, incluido el uso de técnicas de recopilación automatizadas u otras formas de tecnología de la información.

Hasta el 26 de febrero de 2024 las personas pueden revisar el cuestionario y enviar comentarios Freepik

El cuestionario complementario para el pasaporte de EE.UU.

El DS–5513, o cuestionario complementario para determinar el derecho a un pasaporte estadounidense. La información también puede usarse en relación con la emisión de otros documentos de viaje o evidencia de ciudadanía, y en cumplimiento de la responsabilidad del secretario de proteger a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y administrar el programa de pasaportes, indica el Departamento de Estado.

Una de las principales advertencias del cuestionario es que solo deberá llenarse si una agencia o un centro de pasaportes lo solicita. Es decir, cuando se necesita evidencia suficiente para procesar su solicitud de pasaporte estadounidense. Aunque la información que se pide es sencilla, el Departamento señala que se debe dar la mayor cantidad de datos posibles, ya que eso permitirá que la solicitud de emisión de pasaporte se procese con mayor rapidez: “Por ejemplo, si no está seguro de una dirección exacta, proporcione la calle, la ciudad y el estado si los recuerda”.

Si el solicitante no conoce la respuesta a una pregunta, debe escribir “No lo sé”. En tanto que si cree que una pregunta en particular no aplica a él o ella o a sus circunstancias, debe escribir “No aplicable” o “N/A”. Por último, si necesita más espacio para responder a una pregunta, se permite escribir el resto de las respuestas en una hoja de papel aparte.

Una hoja del cuestionario que está proponiendo el Departamento de Estado para emitir pasaportes travel.state.gov

Algunos datos del cuestionario complementario DS–5513:

Nombres completos, fecha y lugar de nacimiento.

Número de seguridad social.

Nombre, fecha y lugar de nacimiento de padres, padrastros, hermanos y abuelos. También hay que especificar si son o no ciudadanos estadounidenses.

Información médica sobre el nacimiento del o la solicitante.

Detalle sobre los documentos migratorios que se utilizaron para ingresar al país, si es que no eran ciudadanos estadounidenses al momento de cruzar la frontera.

Residencia y lugar de trabajo de los padres un año antes del nacimiento del o la solicitante.

Detalles de la educación que recibió dentro o fuera de Estados Unidos el o la solicitante antes de cumplir los 18 años.

Un listado de los lugares en los que residió el o la solicitante hasta los 18 años.