Cancelan la visa y prohíben la entrada a EE.UU.: el error común del trabajo remoto que no se le perdona a los extranjeros
A diferencia de otros países que ofrecen visas específicas para nómadas digitales, Estados Unidos no cuenta con un permiso específico para el teletrabajo
El trabajo remoto ha traído beneficios para muchos empleados que pueden hacer sus labores desde cualquier lugar, sin embargo, en el caso de EE.UU. existe un error común que se puede cometer. El país norteamericano no lo perdona y podría cancelar la visa y hasta prohibir la entrada al extranjero.
Trabajar de forma remota desde EE.UU.: el error que no se perdona
Los extranjeros que piensan en trabajar de forma remota durante una estancia en Estados Unidos, incluso para una empresa no estadounidense, podrían infringir las leyes de inmigración, advierten los abogados del bufete Richards and Jurusik.
Los especialistas explican que aunque el empleador o clientes se encuentren fuera de EE.UU., la ley de inmigración estadounidense considera la actividad realizada mientras se encuentra físicamente en el país.
De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), “cualquier actividad que genere ingresos, reemplace a un trabajador estadounidense o se considere trabajo productivo puede clasificarse como trabajo, incluso si se realiza de forma remota para una entidad extranjera”, precisan.
Aunque parecen actividades comunes para un nómada digital, los expertos señalan que estarían prohibidas si el extranjero se encuentra en EE.UU. sin el permiso correspondiente, como:
- Iniciar sesión en el sistema del empleador
- Enviar correos electrónicos a clientes
- Entrega de productos o servicios digitales
- Revisar el correo del trabajo
- Asistir a reuniones virtuales
- Enviar reportes al jefe
- Atender clientes por internet
- Hacer entregas de proyectos
“La ley de inmigración no se fija en dónde está tu empleador o dónde te depositan el dinero. Lo que importa es dónde estás físicamente cuando haces ese trabajo”, indica el abogado Gianfranco De Girolamo para InmigraciónTV.
¿Se puede trabajar como nómada digital con visa de turista?
La visa B-1/B-2 es para visitas de corto plazo a EE.UU. por negocios o placer, con ambas se puede estar en el país norteamericano hasta 180 días, pero ninguna autoriza a trabajar, ni de forma remota.
Las actividades que están permitidas con una visa de turista, son:
- B-1: asistir a reuniones, negociar contratos o participar en eventos relacionados con el negocio.
- B-2: Turismo, visitar amigos o recibir tratamiento médico
Cancelan la visa y prohíben la entrada: las consecuencias
De Girolamo precisa que si el gobierno descubre que el extranjero planea trabajar de forma remota desde EE.UU. o ya se hicieron actividades que se consideran como parte del empleo, puede:
- Negar la entrada al país en el aeropuerto.
- Cancelar la visa inmediatamente.
- Deportar al extranjero si ya está dentro de Estados Unidos.
- Prohibir volver a entrar a EE.UU. por muchos años.
- Negar cualquier visa o la residencia permanente (green card) en el futuro.
Visas que pueden facilitar el trabajo remoto
A diferencia de otros países, Estados Unidos no ofrece una visa específica para nómadas digitales, sin embargo, los abogados de inmigración indican que estas categorías pueden ser opciones según la situación:
- O-1: para aquellos con habilidades extraordinarias en un campo específico.
- L-1: para transferencias intraempresariales desde una sucursal extranjera.
- E-2: para inversores que gestionan un negocio en EE.UU.
- H-1B: para trabajadores patrocinados por un empleador estadounidense.
- Visa TN: Solo para canadienses y mexicanos bajo el T-MEC.
