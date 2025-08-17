Ciudadanía americana: cuáles son las diferencias entre hacer la solicitud digital y por correo postal

Obtener la ciudadanía estadounidense mediante naturalización requiere cumplir con requisitos de elegibilidad y completar el Formulario N-400. Este documento puede enviarse a través de la plataforma en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) o mediante correo postal.

¿Cuál es la mejor manera de solicitar la ciudadanía?

La naturalización es el proceso mediante el cual una persona nacida fuera del país norteamericano obtiene la ciudadanía. Entre las condiciones generales para aplicar, se encuentra ser residente permanente legal y cumplir con criterios como tiempo mínimo de residencia, dominio básico del idioma inglés y conocimiento de educación cívica.

La naturalización es el proceso por el cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero después que se determine su elegibilidad Freepik

Si se cumple con los criterios básicos, el interesado debe llenar el Formulario N-400 y elegir la modalidad en la cual desee enviarlo. La elección de la vía de presentación depende de factores como la necesidad de una exención de tarifas o las preferencias en cuanto al manejo de su trámite.

Presentación en línea del Formulario N-400

Para iniciar el trámite por vía digital, es necesario crear una cuenta en el portal de Uscis (myaccount.uscis.gov). A través de esta, el aspirante puede completar el formulario, adjuntar evidencia, pagar la tarifa y monitorear el avance del caso. También se pueden recibir notificaciones, responder a solicitudes de información adicional y actualizar datos de contacto.

La plataforma ofrece dos formatos para presentar el formulario en línea:

Opción guiada: el sistema conduce al solicitante paso a paso.

Opción de cargar el documento completo en formato PDF.

En ambos casos, el acceso a herramientas de seguimiento y gestión del caso es el mismo. Abogados y representantes acreditados pueden gestionar solicitudes en línea en nombre de sus clientes, ya sea al utilizar la presentación guiada o al subir el formulario en PDF, siempre deben presentar la documentación con el Formulario G-28 cuando corresponda.

Uno de los métodos para presentar el formulario de naturalización es vía online Freepik

Presentación por correo postal

Cuando se opta por la presentación impresa, el formulario debe enviarse a la dirección correcta de la oficina publicada por Uscis. Si se envía a un destino equivocado, la petición puede ser devuelta para su reenvío, lo que genera demoras.

Al recibir el formulario por correo, la agencia federal envía una Notificación de Aceptación de Cuenta con instrucciones para crear un usuario en línea. Aunque no es obligatorio, se recomienda activar la cuenta, para facilitar el seguimiento y la comunicación sobre el caso.

Las notificaciones continuarán enviándose por correo postal, incluso si el solicitante no crea una cuenta digital.

Aquellos que busquen aplicar a una exención deben enviar el formulario vía correo Uscis.gov

Casos en los que no se puede usar la vía digital

Si el aspirante necesita una reducción o exención de tarifa, no puede presentar el Formulario N-400 en línea. En esos casos, debe enviarlo en papel por correo, junto con la solicitud correspondiente y la evidencia requerida.

Las tarifas actuales para presentar el documento son de US$710 cuando se hace en línea y US$760 si se envía en formato impreso. Los miembros de las Fuerzas Armadas están exentos de pago.

Según Uscis, el tiempo promedio de procesamiento es de aproximadamente cinco meses y medio, mientras que para miembros de las Fuerzas Armadas es de cerca de dos meses y una semana.

Requisitos generales para la naturalización

Para presentar el Formulario N-400 es necesario tener al menos 18 años y ser residente permanente legal. La residencia continua exigida es de cinco años, o de tres años en el caso de aspirantes casados con un ciudadano estadounidense.

El interesado debe haber estado físicamente presente en el país al menos 30 meses durante los cinco años previos a la solicitud. Otros requisitos incluyen:

Debe demostrar que residió al menos tres meses en el estado o distrito donde presentó su solicitud, y que ese lugar está bajo la jurisdicción de Uscis.

Demostrar que es una persona de buen carácter moral y que lo fue durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el formulario.

Demostrar apego a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos

Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico.

Tener conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia y de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos (educación cívica).

Tomar un juramento de lealtad a Estados Unidos.

Fechas y plazos para enviar la solicitud

El formulario puede presentarse hasta 90 días antes de que se complete el período de residencia continua requerido. Esto permite adelantar el trámite dentro de los márgenes establecidos por Uscis.

Tras el envío de la solicitud, la agencia revisa la información y agenda una cita para la entrevista. En esta etapa, el aspirante presenta el examen de inglés y la prueba de educación cívica, salvo que aplique una excepción.

El tiempo que transcurre desde que Uscis recibe el formulario hasta que aprueba o rechaza la solicitud puede variar según factores como la cantidad de casos pendientes, la disponibilidad de personal o el tiempo que el interesado tarda en responder a requerimientos adicionales.