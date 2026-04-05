El dato que complica a trabajadores camioneros en EE.UU. y que podría aumentar los precios de todo

El precio del diésel registró un alza de alrededor de un 41% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, lo que complica la rentabilidad de los camioneros autónomos en Estados Unidos. Expertos advierten que este incremento en los costos de transporte impactará pronto en los valores de la canasta básica.

Cómo el impacto del combustible afecta a los camioneros en EE.UU.

Los pequeños operadores enfrentan una situación crítica debido a la falta de liquidez y al aumento de gastos operativos, según dijeron expertos en CNN.

A diferencia de las grandes empresas, estos conductores carecen de contratos con cláusulas de ajuste automático por combustible.

Los pequeños transportistas de camiones enfrentan complicaciones por la competencia con los grandes operadores en EE.UU. Captura de vídeo de AP

El flujo de caja representa el obstáculo principal para quienes poseen flotas reducidas o trabajan de forma independiente.

Muchos conductores pagan miles de dólares adicionales para mover la carga sin recibir ingresos equivalentes de forma inmediata, según los analistas.

Dueños de camiones evalúan dejar de trabajar por las tarifas actuales en EE.UU.

De acuerdo con CNN, el sector sufre las consecuencias de un exceso de oferta de transportistas.

En ese marco, las tarifas actuales permanecen estancadas y no alcanzan a cubrir el costo del combustible, que en algunos estados supera los 5 dólares por galón.

Como consecuencia, varios dueños de camiones evalúan el cese de sus actividades o mantienen sus vehículos en el garaje por falta de ganancias.

Algunos veteranos ajustan sus rutas y buscan estaciones con precios bajos para evitar el colapso de sus negocios.

Por el aumento del diésel: la estrategia de ahorro que comienzan a aplicar algunos camioneros

Christopher Lloyd, un camionero veterano de Richmond, Virginia, dijo al medio citado que, pese a la crisis, todavía busca la manera de subsistir en la industria.

“Me metí en esto para ser dueño y controlar las condiciones de mi carrera y la dirección del negocio”, dijo.

Lloyd es operador independiente desde 2024. Después de haber conducido por varios años para distintas empresas, invirtió unos US$187 mil en un camión de plataforma nuevo.

En medio del aumento del combustible, comenzó a implementar diferentes estrategias para ahorrar al máximo. Una de ellas es prescindir de los lavados de camión de US$130.

Algunos operarios de EE.UU. consideran la opción de abandonar su labor por no poder cubrir el aumento en el diésel Freepik

Otra de las medidas que adoptó fue rechazar trabajos poco rentables en New England.

“Los transportistas de allí siguen aferrándose a los precios antiguos”, aseguró. “Mientras pueda seguir alimentándome y pagando las facturas, seguiré aguantando”.

Cuántos camioneros operan hoy en EE.UU.

Según los expertos, el número de camioneros aumenta cuando la demanda crece, mientras que baja cuando la economía se enfría.

El gran giro en el mercado ocurrió en 2022, cuando el principal problema fue que demasiados camioneros sintieron el descenso en el transporte de mercancías y muchas empresas abandonaron el sector.

Actualmente, alrededor de 450 mil propietarios-operadores transportan carga de larga distancia por camiones completos, de acuerdo con estimaciones compartidas en CNN.