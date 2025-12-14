La advertencia del Uscis sobre el error más común al tratar de renovar la green card con el I‑90 en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga del proceso de renovación de la tarjeta de residente permanente, también conocida como green card. El formulario más común para el trámite es el I-90, pero este es el error de un tipo de beneficiarios que podría invalidar su estatus.

El error al tratar de renovar la green card con el I‑90

La agencia advierte que un residente permanente condicional no puede renovar la green card luego de los dos años de vigencia. En su lugar, debe presentar una solicitud para eliminar las condiciones 90 días antes del vencimiento; “de ​​lo contrario, perderá su estatus“.

Se debe presentar ante el Uscis el formulario I-90 para reemplazar la tarjeta si se emitió una válida por diez años, pero no en el caso de los residentes condicionales Freepik

En el sitio web de la solicitud I-90 advierte al respecto: “No envíe este formulario si usted es un residente condicional que busca eliminar las condiciones de su tarjeta verde”.

Si se es residente condicional, se deberá presentar uno de estos trámites:

Formulario I-751, para eliminar las condiciones de residencia , para una green card obtenida a través del matrimonio .

, para una green card obtenida a través del . Formulario I-829, para eliminar las condiciones si la residencia permanente fue obtenida a través de una inversión financiera en una empresa estadounidense.

Quiénes son los residentes permanentes condicionales

El estatus de residente permanente es condicional si se basa en el matrimonio y el beneficiario estuvo casado con un ciudadano estadounidense o titular de una green card menos de dos años el día en que obtuvo el estatus de residente permanente.

“Usted obtiene el estatus de residente permanente condicional cuando ingresa a Estados Unidos con una visa de inmigrante o cuando ajusta su estatus al de residente permanente legal”, explica el Uscis.

Para eliminar las condiciones de este tipo de residencia, es posible que el beneficiario deba asistir a una entrevista para demostrar su elegibilidad.

El estatus de residente permanente condicional se puede basar en matrimonio o en inversión Freepik - Freepik

Mientras que el estatus también puede ser condicional si se basa en una inversión. Se recibe el día en que se ingresa legalmente a EE.UU. por un período de dos años.

Una vez que se hace el trámite de eliminar las condiciones de la residencia, la agencia extiende el permiso por seis meses o hasta que se termine de procesar el Formulario I-829, lo que sea mayor.

La agencia destaca: “Si no presenta el Formulario I-829 según lo requerido, perderá automáticamente su estatus de residente permanente condicional a partir del segundo aniversario de la fecha en que se le otorgó dicho estatus. Como resultado, podrá ser deportado de Estados Unidos”.

Los casos en que un residente condicional puede reemplazar su tarjeta

Un residente permanente condicional no puede renovar la green card, pero existen ciertos casos en los que se le permite reemplazarla con el Formulario I-90, como:

La tarjeta anterior fue perdida, robada, mutilada o destruida.

La tarjeta contiene información incorrecta.

El titular ha cambiado legalmente su nombre u otra información biográfica en la tarjeta desde la última vez que la recibió.

Nunca se recibió la green card anterior que emitió el Uscis.

El Formulario I-90 también se utiliza para reemplazar la tarjeta de residente permanente Freepik

El motivo que podría invalidar el trámite de renovación de la green card

Existe otro motivo por el cual la agencia invalida los trámites. En su sito web indica que antes de enviar un paquete al Uscis por correo postal, el solicitante debe asegurarse de que todos los formularios que ha completado sean de la edición vigente, misma que se encuentra en la sección “Fecha de Edición” de la página web de cada solicitud.

También se puede encontrar la fecha de edición al final de la página del formulario y las instrucciones; se enumeran en formato mm/dd/aa.

“Para cada formulario que envíe, asegúrese de que todas las páginas sean de la misma edición. Si alguna página del formulario es de una edición diferente, podríamos rechazarlo”, advierte la dependencia.