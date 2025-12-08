El Uscis anunció una nueva “unidad especial” contra migrantes: quiénes están en la mira

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la creación de una “unidad especial” contra migrantes. En particular, los trabajadores del Centro de Verificación de Antecedentes investigarán a los extranjeros que cuenten con historiales penales o que representen una amenaza potencial para la seguridad pública.

Quiénes están en la mira de la “unidad especial” del Uscis contra migrantes

En un comunicado de prensa, el Uscis señaló que la unidad especializada buscará fortalecer la capacidad del sistema de inmigración estadounidense. De este modo, realizará investigaciones para identificar terroristas, delincuentes extranjeros y otros que “representan una amenaza potencial” para la seguridad pública o que han cometido fraude u otros delitos.

Una nueva unidad especial del Uscis analizará las solicitudes de migrantes Citizen Path - Citizen Path

Una vez que esté plenamente operativo, el Centro de Verificación de Antecedentes, con sede en Atlanta, centralizará la verificación mejorada de antecedentes de extranjeros. Según la agencia, esto le permitirá responder con mayor agilidad a los cambios en “un panorama de amenazas en constante evolución”.

No obstante, no solo serán investigados aquellos con historial delictivo. La nueva unidad aprovechará todas las capacidades de selección y comprobación de datos clasificados y no clasificados para desarrollar una revisión complementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración. También se ayudarán con inteligencia artificial.

De esta manera, el centro se encargará de revisar las solicitudes pendientes, así como también de llevar a cabo un análisis más integral de las peticiones de extranjeros ya aprobadas.

Además, utilizará los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias policiales para cumplir su labor.

“Tras varios incidentes violentos, lo que incluye un ataque de un extranjero a miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense, establecer este centro de verificación nos brindará capacidades mejoradas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”, explicó Joseph B. Edlow, director del Uscis.

La decisión de la administración Trump podría afectar particularmente a migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y otros países "de interés" para el presidente Archivo

En esa misma línea, enfatizó que se “cambió el enfoque desde el primer día de la administración Trump". “Bajo la presidencia actual, estamos implementando más medidas de protección que garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no vulneren la integridad de nuestro sistema de inmigración”, subrayó Edlow.

Los países apuntados por esta nueva “unidad especial” del Uscis

Las revisiones que realizará el Centro de Verificación de Antecedentes priorizarán las solicitudes de “países de interés” designados por Donald Trump. Esto puede poner en especial cautela a inmigrantes de naciones como Venezuela y Cuba, entre otras.

El anuncio indica que los planes se alinean con la Orden Ejecutiva presidencial 14161, que lleva el nombre de “Protegiendo a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.

Allí se destaca que el objetivo de esas determinaciones es “proteger a los estadounidenses de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar la seguridad nacional, adoptar una ideología de odio o explotar de otra manera las leyes de inmigración con fines maliciosos”.

El Uscis anunció recientemente la reducción del período máximo de validez de las EAD de ciertos migrantes 123RF - 123RF

Mayores revisiones para migrantes en Estados Unidos

Entre las recientes medidas tomadas por la administración Trump se incluye también la orden para investigar a extranjeros de 19 países de “alto riesgo”:

Afganistán.

Birmania.

Chad.

República del Congo.

Guinea Ecuatorial.

Eritrea.

Haití.

Irán.

Libia.

Somalia.

Sudán.

Yemen.

Burundi.

Cuba.

Laos.

Sierra Leona.

Togo.

Turkmenistán.

Venezuela.

En esa misma línea,el gobierno federal anunció sus intenciones de ampliar la prohibición de viajes a 30 países. En una entrevista con Fox News el 4 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue consultada sobre la presunta expansión de la lista con países afectados y sentenció: “No voy a ser específica en el número, pero son más de 30. Y el presidente sigue evaluando países”.