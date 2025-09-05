Fin al TPS: Uscis revela fecha y hora exactas en la que se acaba la protección para miles de venezolanos

El pasado 3 de septiembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela 2021. El beneficio expiraba el 10 de septiembre de 2025, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ya reveló la fecha y hora en el que se acabará.

Uscis revela fecha y hora en el que se acaba el TPS para miles de venezolanos

Este viernes 5 de septiembre, la agencia dio a conocer en un comunicado que después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal sobre la terminación, la designación del TPS de 2021 para Venezuela finalizará a las 23.59 hs del viernes 7 de noviembre de 2025.

El DHS determinó que la designación de Venezuela para el TPS ya no cumple con los requisitos de elegibilidad

La fecha se establece 60 días después de la publicación de este aviso en el Registro Federal. En ese sentido, la agencia advierte: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

En el documento también se explican las razones de la decisión, lo que incluye mejoras económicas de la nación, la preocupación por un “efecto imán” que fomenta la migración irregular, y riesgos para la seguridad nacional relacionados con organizaciones criminales como Tren de Aragua.

Por qué el DHS canceló el TPS para Venezuela

Venezuela fue designada inicialmente para el estatus el 9 de marzo de 2021, por un período de 18 meses, que se extendió por un período igual, desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024. Posteriormente, el exsecretario Alejandro Mayorkas extendió la designación por otros 18 meses, con fecha de vencimiento el 10 de septiembre de 2025.

La administración Biden había extendido el TPS para los venezolanos en una medida de último momento al final de su mandato X | twitter

Ahora, bajo la administración de Donald Trump, el DHS indica que tras consultar con socios interinstitucionales, determinó que las condiciones de la nación ya no cumplen con los requisitos legales.

“En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al Estatus de Protección Temporal de 2021 podrían continuar; sin embargo, existen mejoras notables en varias áreas que permiten el regreso seguro de estos ciudadanos a su país de origen”, indican.

La agencia también indica que programas como TPS pueden actuar como factores de atracción adicionales para contribuir a la migración irregular hacia Estados Unidos. El Fiscal General y propio DHS han reconocido desde hace tiempo que el “efecto imán” de una designación es una consideración válida al evaluar la elegibilidad.

El portavoz del Uscis, Matthew Tragesser, indicó: “Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el estatus, mantener o ampliar el TPS para los venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente”.

La primera designación de Venezuela para el TPS se anunció el 9 de marzo de 2021 Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Qué pasa con la designación de Venezuela 2023

Mayorkas tomó la decisión de redesignar a Venezuela en 2023, estatus que venció el 2 de abril de 2025, por lo que el país obtuvo dos designaciones separadas y concurrentes para el estatus.

Esa designación también ha sido terminada de conformidad con la decisión de la secretaria Noem del 5 de febrero de 2025, y después de una batalla legal por parte de los beneficiados.