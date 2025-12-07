La regla del Uscis para el examen de ciudadanía de los mayores de 65 años: actualizaciones en diciembre 2025

La mayoría de los solicitantes de ciudadanía deben aprobar un examen de inglés y uno de civismo para obtener el beneficio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que se encarga de administrar las pruebas, tiene una regla que aplica para los mayores de 65 años. Estas son las actualizaciones a diciembre de 2025.

Mayores de 65 años: la regla de Uscis para el examen de ciudadanía

La agencia de inmigración tiene una regla, conocida como consideración especial, que aplica para quienes al momento de presentar la solicitud de naturalización (Formulario N-400) tienen 65 años o más y han vivido en Estados Unidos por períodos que suman al menos 20 años posteriores a una admisión por residencia permanente.

Un solicitante que cumple con requisito de edad, puede calificar para una excepción al examen de inglés o de educación cívica Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

La medida permite que al beneficiario se le administren formularios de prueba específicos para el examen de educación cívica, una de las pruebas indispensables para obtener la ciudadanía americana.

El Uscis hace énfasis en que para ser elegible para la excepción, los requisitos de edad y tiempo de residencia en EE.UU. deben cumplirse al momento de presentar la solicitud.

El banco de preguntas del examen de educación cívica para la consideración especial contiene 20 apartados especialmente diseñados para estudiar. La prueba ante el oficial de la dependencia contendrá diez de esa base.

El extranjero que cumple con los criterios para la regla, aprueba el examen de civismo si proporciona una respuesta correcta o una formulación alternativa para al menos seis de las diez preguntas que hará el agente en la entrevista.

Examen de ciudadanía: actualización de diciembre de 2025

Hace unas semanas, el Uscis dio a conocer una actualización para la prueba de civismo del proceso de naturalización. El organismo anunció la entrada en vigor del Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025, que se aplica a los extranjeros que presentaron el Formulario N-400 a partir del 20 de octubre.

En general, los solicitantes de naturalización deben demostrar comprensión del idioma inglés, que incluye la capacidad de leer, escribir y pronunciar palabras de uso común Foto disponible en freepik

Se trata de una prueba oral que consta de 20 preguntas de una lista de 128. Para aprobar, se deben responder correctamente 12 y se considerará reprobado al contestar nueve de forma incorrecta.

Los extranjeros que presentaron la Solicitud de Naturalización antes del 20 de octubre de 2025, tomarán el examen de educación cívica de 2008. Este consta de diez preguntas de una lista de 100 y se deben responder correctamente seis preguntas para aprobar.

Acerca de la consideración especial, la agencia señala que si el solicitante cumple con los requisitos de edad y residencia, "continuará administrando un examen con 10 preguntas de un banco especialmente seleccionado de 20″ para las versiones 2008 o 2025, según cuándo se presente el Formulario N-400.

PUBLICIDAD Para obtener la ciudadanía americana a través de la naturalización se requiere de pasar un examen de inglés y uno de educación cívica Eric Gay - AP

Otras excepciones del examen de inglés por edad y residencia

Además de la consideración especial para los mayores de 65 años, existen otras excepciones por edad. Un extranjero estará exento del requisito de idioma inglés, sí:

Tiene 50 años o más al momento de solicitar la naturalización y ha vivido como residente permanente en Estados Unidos durante al menos 20 años .

al momento de solicitar la naturalización y ha vivido como residente permanente en Estados Unidos durante al menos . Tiene 55 años o más al momento de solicitar la naturalización y ha vivido como residente permanente en EE.UU. durante al menos 15 años.

La agencia advierte que, incluso si el peticionario califica para las excepciones de idioma inglés “50/20” o “55/15”, aún debe tomar el examen de educación cívica, prueba que se le permitirá realizar en su idioma nativo. Si ese es el caso, el solicitante deberá llevar un intérprete a la entrevista.