Qué hay detrás de la revocación masiva de visas anunciada por el DOS de Trump: miles de estudiantes en la lista

Estados Unidos dio a conocer 100 mil revocaciones de visas que realizó el gobierno de Donald Trump. El mensaje fue publicado en las redes sociales del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Además del recuento general, la administración federal comunicó números sobre estudiantes y trabajadores especializados.

Trump revocó 100 mil visas en EE.UU.: 8000 eran de estudiantes

De acuerdo con la publicación del DOS en su cuenta oficial de X, la administración republicana alcanzó esa cifra y presentó el hecho como un logro de la gestión.

La administración Trump celebró el retiro de 100.000 visas en Estados Unidos Freepik

"El Departamento de Estado revocó más de 100 mil visas, incluidas unas 8000 visas de estudiantes y 2500 visas especializadas“, detalló la autoridad en el mensaje.

Además, indicó que los casos donde se suspendió la documentación corresponden a “personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas”.

En esa misma línea, remarcó que el ritmo de estos números se mantendrá en el futuro: “Seguiremos deportando a estos matones para mantener a EE.UU. seguro”.

EE.UU. revocó visas de estudiantes: dicen que hubo “encuentros criminales”

De acuerdo con lo que expresó el vocero del gobierno estadounidense, Tommy Pigott, a Fox News, la cifra se trata de un récord histórico y de un aumento de más del 100% en las revocaciones. Durante 2024, el último año del gobierno de Joe Biden, se habían quitado 40.000 de estos documentos.

Además de la cifra global, se destacan algunas claves:

La mayoría de los casos fueron personas que tenían visas de turismo o negocios y excedieron su estadía permitida .

fueron personas que tenían . De los 8000 estudiantes que perdieron su visa, la mayoría tuvo “ encuentros criminales con oficiales de la ley ”, según el vocero.

que perdieron su visa, la mayoría tuvo “ ”, según el vocero. Además, a 500 de ellos se les revocó la documentación por posesión o tráfico de drogas .

de ellos se les revocó la documentación por . Entre las 2500 revocaciones a trabajadores especializados: el 50% fue por arrestos tras conducción bajo los efectos del alcohol, el 30% corresponde a cargos de asalto o agresión y el 20% restante a una amplia variedad de delitos.

El gobierno de Donald Trump celebró la revocación de 100.000 visas en Estados Unidos Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Junto con las precisiones sobre las cifras de revocaciones y en línea con lo que publicó el DOS, Piggott reafirmó que continuará esta línea de decisiones.

“La administración Trump seguirá priorizando a EE.UU. y protegiendo a la nación de ciudadanos extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública", declaró.

La administración Trump revoca visas de estudiante y endurece el proceso para conseguirlas

Las cifras de revocaciones de visas que reportó el gobierno republicano van en la misma línea de las medidas que tomaron para aumentar la exigencia en el proceso de entrega de la documentación.

Durante 2025, se anunciaron múltiples medidas para revisar exhaustivamente a los solicitantes y detectar cualquier falla que pueda descalificarlos.

El gobierno de EE.UU. impuso la revisión de redes sociales como requisito para el otorgamiento de visas de estudiante Shutterstock

Por ejemplo, el DOS publicó en junio un comunicado donde indicó que usaría “toda la información disponible para identificar a los solicitantes inadmisibles“.

Allí, impuso el requisito de que los solicitantes de las visas F, M y J (tres tipos de permisos de estudiantes) configuren sus perfiles de redes sociales como “públicos”.

Según una recopilación de Travel and World Tour, críticas al gobierno de EE.UU. o contenido que se interprete como apoyo a organizaciones terroristas en cualquier plataforma puede llevar a denegar una solicitud.