Cómo aplicar al FIFA Pass para pedir la visa americana: la clave para ir al Mundial 2026 en EE.UU.

Para los aficionados que anhelan presenciar el Mundial 2026 en Estados Unidos y aún no cuentan con la visa estadounidense, hay buenas noticias. El gobierno federal, en colaboración con la FIFA, anunció una iniciativa para acelerar el trámite del documento y así acceder al máximo torneo de fútbol.

FIFA Pass: la alternativa para solicitar el visado estadounidense

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de EE.UU. comunicó que otorgará acceso prioritario a citas de visa para aquellos aficionados que ya hayan adquirido boletos oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

. Este sistema busca mitigar la complejidad habitual del proceso de visa, que exige una evaluación consular y el cumplimiento de diversos requisitos.

Dan prioridad a fanáticos que compraron boletos para el Mundial 2026 para obtener su visa

“¡Buenas noticias para quienes tengan entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y viajen a Estados Unidos este año! Les damos acceso prioritario a sus citas para la visa estadounidense. Si compraron una entrada directamente a la FIFA, ahora pueden optar por el FIFA PASS”, señaló la federación en su cuenta oficial de X, según se desprende de la información.

Para acceder a esta alternativa, se debe seguir una serie de pasos, según consignó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés):

Tener compradas las entradas para el Mundial 2026 por medio del canal oficial de la FIFA.

por medio del canal oficial de la FIFA. Una vez con los boletos, se debe iniciar sesión en la cuenta de FIFA y enviar el formulario de inscripción de FIFA PASS .

y . Completar el proceso de solicitud de visa , lo que implica seleccionar el país de nacionalidad o residencia desde donde se aplicará, llenar el formulario de solicitud de visa DS-160 en línea, cargar una fotografía actual y pagar la tarifa correspondiente.

, lo que implica seleccionar desde donde se aplicará, en línea, y Al programar la cita para la entrevista de visa, los solicitantes deben responder “sí” si se les pregunta si adquirieron boletos para el Mundial 2026.

si se les pregunta si adquirieron boletos para el Mundial 2026. Si la información proporcionada coincide con la registrada en el FIFA PASS, el sistema otorgará una cita anticipada.

Cabe destacar que, si los boletos fueron recibidos mediante el sistema oficial de transferencia de FIFA, es crucial contar con una cuenta de venta de boletos y aceptar la transferencia antes de enviar la solicitud al programa PASS.

¿El FIFA Pass garantiza la aprobación de la visa?

Pese a que el FIFA Pass facilita el acceso a una cita prioritaria, no asegura la aprobación de la visa. En ese sentido, todos los solicitantes deben cumplir con los criterios migratorios habituales y superar el riguroso proceso de evaluación consular.

Asimismo, la Proclamación 10998 (que suspende o limita la emisión de visas a ciudadanos de 39 países) no exime de manera automática a los aficionados que soliciten una cita por este mecanismo.

En ese sentido, la única excepción aplica para atletas, entrenadores, miembros de equipos deportivos, personal esencial y familiares directos que viajen específicamente para la Copa Mundial. Para el resto, aunque pueden presentar su solicitud y asistir a la entrevista, podrían no ser elegibles para la emisión de la visa o para ingresar a Estados Unidos.

