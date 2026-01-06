Immigration news: EE.UU. amplía lista de países que deben pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar visas

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) amplío la lista de los países que deben pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar una visa. La medida impactará principalmente a naciones africanas y algunas de Asia.

EE.UU. amplía lista de países que deben pagar fianzas por visas

AP dio a conocer que hace unos días el DOS “añadió discretamente” a Bután, Botsuana, la República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán a la lista. Estas designaciones se unieron a otros países que fueron incluidos en agosto y octubre del 2025.

Los ciudadanos de los países seleccionados que soliciten una visa de turista deberán pagar una fianza obligatoria Freepik

El Departamento, a través de un comunicado de la Oficina de Viajes, indica que ha identificado a los ciudadanos de estos países como necesitados de fianzas de visa y las fechas de implementación de la medida:

Bután (1º de enero de 2026)

Botsuana (1º de enero de 2026)

República Centroafricana (1º de enero de 2026)

Guinea (1º de enero de 2026)

Guinea-Bissau (1º de enero de 2026)

Namibia (1º de enero de 2026)

Turkmenistán (1º de enero de 2026)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Malawi (20 de agosto de 2025)

Zambia (20 de agosto de 2025)

Fianzas de visas: cómo funcionan los pagos de hasta US$15.000

La agencia federal explica que cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2 (de turista), debe depositar una fianza de US$5000, US$10.000 o US$15.000. El monto se determina durante la entrevista para obtener el permiso.

De acuerdo con AP, los funcionarios estadounidenses han defendido estos bonos, bajo el argumento de que son eficaces para garantizar que los ciudadanos de los países seleccionados no excedan su tiempo permitido de estancia, de hasta 180 días.

El monto de fianza, para cada caso, se determina durante la entrevista para la visa Freepik - Freepik

El solicitante también debe presentar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y aceptar los términos de la fianza a través de Pay.gov, la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro de EE.UU. Este requisito aplica independientemente del lugar de la solicitud.

El formato se presenta solo después de que un funcionario consular lo indique.

Recibirán un enlace directo para pagar a través de Pay.gov.

No deben utilizar sitios web de terceros para depositar el pago.

El gobierno de EE.UU. no se responsabiliza de ningún pago realizado fuera de sus sistemas.

El DOS también advierte: “Una fianza no garantiza la emisión de la visa. Si alguien paga las tarifas sin la autorización de un funcionario consular, no recuperará el dinero".

Puertos de entrada requeridos para los países sujetos a bonos de visa

Como condición para la fianza, todos los titulares de visas que la hayan depositado deben entrar y salir de Estados Unidos por puertos de entrada designados. De no hacerlo, se podría denegar la entrada o registrar incorrectamente la salida:

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD)

Los titulares de visas que la hayan depositado una fianza deben entrar y salir de EE.UU. por los puertos de entrada designados Freepik

Incumplimiento de la fianza de visas en EE.UU.

El sitio oficial señala que el DHS remitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) a aquellos casos en los que exista la posibilidad de que un titular de visa haya incumplido los términos de su fianza.

El objetivo es que la agencia determine si efectivamente ocurrió una violación. Entre las situaciones que pueden considerarse como un posible incumplimiento se incluyen, entre otras: