Vive en Estados Unidos y dice cuál es el peor momento para mudarse

Larry es un colombiano con altas expectativas, que vive en EE.UU. Para cumplir su propósito, dejó su ciudad natal en busca de una mejor calidad de vida y hasta el momento siente que lo ha logrado. Por eso, frecuentemente comparte videos en redes sociales, para dejar en claro que vivir allí es una experiencia diferente para todos. Desde su llegada, hay una constante entre lo que más le preguntan: cuál es la temporada ideal para mudarse. El también tiktoker reveló el secreto en una de sus últimas declaraciones.

El extranjero vive en uno de los estados del norte, lindantes con Canadá. Pese a que le gusta su nueva ciudad de residencia, no recomienda mudarse ahí en la temporada invernal. Esa fue la premisa principal de su consejo: nunca iniciar desde cero mientras el invierno está en su etapa más álgida: “No es para asustar a los recién llegados, pero arribar en este momento, con este clima, con la renta cara y con el trabajo bajito, no es fácil”, compartió en la grabación que publicó en su cuenta de TikTok (@larryh67).

Esta es la fecha perfecta para mudarse a EE.UU., según un tiktoker

Si bien, Larry consideró que no hay imposibles, también exhortó a sus compatriotas a hacer un buen plan para evitar decepcionarse: “No les digo que no lo hagan, solo que va a ser más difícil”. Fue así que aprovechó el canal y dio su veredicto. Desde su perspectiva, el clima cálido es más bondadoso para los migrantes: “Yo diría que [se muden] en verano. A partir de abril es una buena fecha para llegar. Primero: por el clima. Segundo: porque hay más trabajo, o por lo menos para nosotros, los hombres que trabajamos en la construcción”, recalcó.

Eso sí: el tiktoker también estimó que si se tienen ganas de salir adelante, es muy probable que se encuentren las condiciones idóneas. Ejemplificó que hay otras áreas de empleo un poco más accesibles: “Hay trabajos [que funcionan durante] todos los meses del año, como los restaurantes”, compartió.

Lo que se debe saber antes de llegar a EE.UU.

El colombiano tiene como objetivo en su canal ayudar a otras personas a su adaptación en territorio estadounidense. En ese sentido, también hizo otro video para todos los latinos que quieran seguir sus pasos y les mostró los aspectos que se deben tener en cuenta antes de arribar.

El idioma

Larry consideró que hablar inglés es de suma importancia: “Que uno esté en un área de hispanos donde [el idioma] no se necesita, no significa que no sea importante. Es indispensable, inclusive más que los mismos papeles”, remarcó.

Lo que un migrante debe saber antes de llegar a EE.UU., según un tiktoker

La soledad

Muchos latinos que residen en el país norteamericano aseguran que el Sueño Americano implica estar en soledad. Ese fue también el caso del influencer: “Vas a tardar mucho tiempo en conseguir pareja (o cualquier compañía)”, mencionó en el clip.

Las reglas

Larry exhortó a su comunidad virtual a regirse siempre por el marco legal mientras se esté en territorio estadounidense: “No hay que andar haciendo cosas ilegales, porque tarde que temprano te descubren... Te arrepientes de todas esas cositas que debiste haber hecho bien desde el principio”.

Clima

Finalmente, hizo hincapié en el clima. Advirtió que las condiciones, en algunos estados, son extremas en cualquier temporada: “Puede ser muy frío o muy caluroso... Lo primero que tienes que hacer, es comprarte una ropita adecuada”, instó.

