escuchar

En TikTok se abrió un intenso debate por la opinión de un hombre, quien residió en varias de las ciudades más grandes y populares de Estados Unidos. Desde su perspectiva, hay tres que son las peores para vivir cuando se tiene 20 años. Taylor Offer, como se identificó, compartió un video en el que dijo una a una las razones por las que no le gustaron; una metrópoli en especial se llevó su mayor desagrado.

Offer, director ejecutivo de una empresa de indumentaria, publicó un clip que generó polémica en su perfil, donde tiene más de 56.000 seguidores. “Como alguien que ha vivido en casi todas las ciudades importantes de EE.UU. cuando tenía 20 años, estas son las tres peores para vivir”, fue la frase con la que comenzó su posteo.

El primer destino que mencionó fue Miami, Florida, que criticó por su clima y alto costo de vida. También habló de la humedad y de sentirse “tan pobre”, debido a la gran cantidad de clubes y restaurantes lujosos.

“Sé que esto es una sorpresa para mucha gente. Miami es superdivertido para un fin de semana, vas allí y piensas: ‘Esto es increíble’, pero si vives allí, lo odiarás”, explico Offer antes de dar paso a la segunda ciudad en su lista.

San Francisco, California, obtuvo una calificación de “horrible” para el tiktoker, quien destacó que el alquiler era extremadamente caro. Además, se quejó de la proporción entre hombres y mujeres, que según sus palabras, “es de 12 chicos por chica, lo cual apesta, en cada bar, en cada club al que vas”.

El tiktoker agregó que en la ciudad californiana “no se puede tener auto”, debido a los altos índices de asaltos. Este punto fue muy criticado por la comunidad virtual, incluso un usuario escribió: “Yo viviendo en San Francisco cuando tenía 20 años con un auto que nunca fue asaltado y nunca tomé Uber”.

La peor ciudad de todas para vivir en EE.UU.

Según Offer, la peor ciudad de EE.UU. para vivir cuando se está en los 20 años es Nashville, Tennessee. Si bien reconoció que puede ser divertida para ir a una despedida de soltero, no le ve potencial como para tener residencia allí durante la juventud, por el clima y porque la comida no es saludable.

Taylor Offer asegura que Nashville no es una buena ciudad para vivir a los 20 años Instagram @tayloroffer

El usuario de TikTok y CEO de una empresa de indumentaria también abordó el consumo excesivo de cerveza y el presunto racismo de los residentes. En respuesta, muchos de los que viven ahí no estuvieron de acuerdo y dejaron ver su inconformidad: “Como alguien que vive en Nashville en mis 20 años... estás equivocado”; “Nashville definitivamente no debería estar en esta lista”; “Las dos primeras son válidas, pero esas son las peores razones para Nashville”; “Estoy de acuerdo en todos los puntos sobre Miami y San Francisco, pero no sobre Nashville. ¡Hay muchos lugares saludables para comer aquí y el único mal tiempo es de junio a agosto!”, escribieron. El video suma hasta el momento 3,1 millones de reproducciones desde agosto.

LA NACION