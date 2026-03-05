Walmart es acusado de de defraudar a trabajadores por US$100 millones: el plan para la devolución del dinero

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) informó que Walmart aceptó una compensación de 100 millones de dólares para resolver acusaciones por prácticas engañosas en su programa de reparto Spark Driver. Según el comunicado oficial del organismo, la empresa habría provocado que los conductores perdieran ingresos al mostrar cifras infladas de pago base, incentivos y propinas.

¿De qué acusa EE.UU. a Walmart en el caso Spark?

El caso se radicó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, explican en el sitio oficial de la FTC.

La demanda afirma que no siempre se entregó el 100% de las propinas a los trabajadores Walmart

La demanda fue presentada por la agencia federal, que protege a los consumidores de fraude, junto a 11 estados:

Arizona

California

Colorado

Illinois

Michigan

Carolina del Norte

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Utah

Wisconsin

El caso fue presentado ante un tribunal federal en California

Según la denuncia, Walmart mostró a los conductores montos superiores a los que realmente recibirían por cada entrega. Además, la compañía aseguró a clientes que el 100% de las propinas iría a los trabajadores, algo que, según la comisión, no se cumplió sistemáticamente.

Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, sostuvo que “los mercados laborales” no pueden funcionar de manera eficiente si no dan ”información veraz sobre los ingresos”.

Walmart informó que ya emitió los pagos a conductores afectados Tripadvisor

¿Cómo funcionaba el sistema de pagos de Walmart cuestionado por la FTC?

Walmart opera su servicio Spark desde 2018. A través de una aplicación, trabajadores independientes aceptan “ofertas” de entrega en función del pago base y las propinas estimadas. La FTC detalló varias prácticas presuntamente engañosas en este sistema:

Mostraba montos de propinas sin aclarar que no estaban preautorizadas, lo que implicaba que podían no abonarse si el cliente no completaba el cargo.

No informaba que dividiría las propinas cuando un pedido se repartía entre varios conductores.

Reducía pagos base o propinas cuando modificaba pedidos agrupados, en algunos casos sin notificarlo antes de completar la entrega.

Ofrecía estímulos sin detallar todas las condiciones necesarias para cobrarlos.

En ocasiones, no abonaba incentivos aun cuando los conductores cumplían los requisitos.

El acuerdo obliga a implementar un programa de verificación de ingresos Tripadvisor

La comisión también sostuvo que la empresa recopiló datos bancarios y financieros de los conductores —como información necesaria para depositar los pagos— mientras les comunicaba montos de ingresos que, según la denuncia, no reflejaban con precisión lo que finalmente cobrarían. Todo esto configuraría violaciones a la Ley de la FTC y a la Ley Gramm-Leach-Bliley.

El acuerdo judicial y el plan de devolución impuesto a Walmart

Como parte del acuerdo judicial, Walmart aceptó desembolsar US$100 millones para cerrar la demanda presentada por la FTC y los estados. Ese monto se destinará a compensar a los conductores que, según la acusación, recibieron pagos inferiores a los prometidos. Además de la compensación, la orden propuesta establece que la compañía deberá:

Implementar un programa de verificación de ingresos para asegurar que los conductores reciban el pago base, incentivos y propinas prometidos.

Abstenerse de modificar ofertas de pago después de su emisión, salvo en circunstancias limitadas como cancelaciones del cliente o incumplimiento del servicio.

Evitar declaraciones engañosas sobre los ingresos incluidos en las ofertas de entrega.

¿Qué respondió Walmart tras las acusaciones?

En un comunicado enviado a AP, Walmart afirmó que valora “el arduo trabajo y la dedicación de los conductores que brindan un gran servicio y productos” a sus clientes.

La comisión señala que algunos incentivos se ofrecieron sin detallar todas las condiciones Tripadvisor

La empresa señaló que ya emitió compensaciones a conductores afectados y que continúa con los pagos adicionales en los casos que corresponden. También indicó que mejora sus procedimientos para garantizar equidad y transparencia.

El negocio de comercio electrónico de Walmart creció 27% en el cuarto trimestre fiscal y representó 23% de las ventas totales, según datos citados por AP. La compañía atribuye parte de ese crecimiento a la rapidez de sus entregas en línea.