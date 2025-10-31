Al igual que Bezos: el director de Amazon vende su mansión frente a un lago de Seattle en US$25 millones

Al igual que Jeff Bezos, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, vendió una lujosa mansión frente a un lago en Mercer Island, una exclusiva zona residencial de Seattle, en el estado de Washington, por 25 millones de dólares. Según los registros del condado de King, el comprador es una entidad vinculada al empresario y expropietario de los Phoenix Suns, Robert Sarver.

Así es la mansión de US$25 millones que el CFO de Amazon vendió en Seattle

Olsavsky había adquirido el terreno de 1,6 hectáreas en 2016 por poco menos de US$5 millones, según recopiló Mansion Global. De acuerdo con un vocero de Amazon, el director y su esposa, Susan, planean mudarse dentro de la misma área.

La vivienda se encuentra frente al Lago Washington

La propiedad, de casi 745 metros cuadrados, fue terminada en 2021 y cuenta con cinco dormitorios, paredes de vidrio de piso a techo y amplios espacios exteriores, entre ellos una terraza superior con vista al lago y una inferior con una piscina acristalada rodeada de jardines cuidados.

Con más de 100 pies (30 metros) de frente al Lago Washington, su orientación norte con vistas hacia el oeste permite disfrutar de vistas panorámicas del skyline de Seattle, las montañas y los atardeceres.

Además, dispone de un muelle de 100 pies (30 metros) con una plataforma para entretenimiento que desciende directamente al agua, según el listado a cargo de las agentes Joan Bayley (Windermere Real Estate) y Tere Foster (Compass).

La propiedad fue puesta en el mercado por US$29 millones en junio, luego entró en contrato a principios de octubre y cerró su venta en la última semana. De acuerdo con Foster, se trata de la segunda venta más cara en la historia de Mercer Island y una de solo cuatro operaciones por encima de los US$20 millones.

Quién es Brian Olsavsky, el CFO de Amazon que vendió su casa de lujo en Mercer Island

Brian Olsavsky es uno de los ejecutivos más influyentes en la historia reciente de Amazon, reconocido por su papel clave en la expansión global y la consolidación financiera de la compañía.

Brian Olsavsky se incorporó a la compañía de Jeff Bezos en 2002

Nacido en Estados Unidos, Olsavsky ingresó a la compañía en 2002, tras haber trabajado previamente en lugares como Frito-Lay y BFGoodrich, donde se desempeñó en áreas de análisis financiero y planificación estratégica.

Dentro de la empresa, tuvo una carrera ascendente hasta convertirse en director financiero (Chief Financial Officer, CFO) en 2015, al suceder Tom Szkutak.

Jeff Bezos vendió su mansión de Seattle por US$63 millones: así es por dentro

El fundador de Amazon y su esposa Lauren Sánchez alcanzaron un récord en el precio de su vivienda en el estado de Washington, más precisamente en la ciudad de Seattle. Bezos adquirió la propiedad por US$37,5 millones en 2019 y la vendió en abril de 2025 por poco menos del doble del valor, según Page Six.

La venta rompió el récord de la vivienda más cara vendida en Seattle

La vivienda cuenta con una superficie total de 875 metros cuadrados, y al igual que la de Oslavsky, se encontraba en frente del lago Washington. Fue construida con un estilo contemporáneo, con ambientes amplios y terminaciones de primer nivel.

En su interior, cuenta con tres habitaciones principales de gran tamaño, cuatro baños, una cocina secundaria que fue pensada para los servicios de catering, un ascensor, vestidores de gran extensión y una terraza que cuenta con azotea y chimenea.