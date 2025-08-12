“No controlamos la Guardia Nacional”: Muriel Bowser reacciona como alcaldesa de Washington D. C. tras el avance de Trump

En las últimas horas, Donald Trump anunció el envío de efectivos de la Guarida Nacional a Washington D.C. para combatir el crimen y la inseguridad. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, reaccionó a la orden del mandatario republicano que sembró la polémica en el escenario político nacional.

Qué dijo la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, sobre el avance de Trump

El presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de agentes federales a la capital y situó al Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) bajo control del gobierno nacional. A través de las redes sociales, la funcionaria emitió un contundente mensaje al respecto.

El mensaje de la alcaldesa tras el envío de efectivos federales a la ciudad X/@MayorBowser

“D.C. es único”, aseveró. Y detalló: “Aunque pagamos impuestos y cumplimos con las responsabilidades ciudadanas, no somos un estado. No controlamos la Guardia Nacional de Washington D.C. ni tenemos senadores ni plena autonomía”.

En ese sentido, Bowser se refirió a las decisiones tomadas por Trump el lunes pasado, que tienen el objetivo de ejercer poder a través de los efectivos en la ciudad sobre la seguridad y el crimen.

“Me han escuchado a mí y a muchos otros habitantes de Washington abogar por la condición de estado. Esta es nuestra postura después del anuncio de hoy [por el 11 de agosto]: cumpliremos la ley, trabajaremos con los funcionarios federales y continuaremos el trabajo que hacemos todos los días para mantener a D.C. segura, hermosa y la mejor ciudad del mundo”, concluyó.

Donald Trump envió 800 efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C. Alex Brandon - AP

Asimismo, en declaraciones en una rueda de prensa remarcadas por AP, la alcaldesa de la ciudad señaló que la medida de Trump es “inquietante” y “sin precedentes”, aunque no sorprendió a su administración “dada la retórica del pasado”.

En las últimas horas, el mandatario republicano ordenó el envío de 800 efectivos de la Guardia Nacional al territorio. La decisión se produjo días después de una advertencia que realizó en ese sentido, luego de que un exempleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fuera atacado en un intento de robo de vehículo en la ciudad.

Trump aseveró que ejercería poder sobre Washington D.C. si era necesario para “recuperar” la seguridad en el territorio. “Debe ser un lugar seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, sobre todo, para que el mundo lo vea”, indicó en su perfil de Truth Social el 5 de agosto pasado.

El mensaje de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, a sus habitantes

La funcionaria decretó que colaboraría con la administración federal para hacer lo requerido para la ciudad. “Esto incluye garantizar que contamos con los jueces que necesitamos, garantizar que todos los parques federales reciben apoyo, no solo en materia de aplicación de la ley, sino también con otras actividades limpias y seguras”, dijo.

Y siguió: “También garantizar que nuestra economía cuenta con el apoyo de medidas federales racionales”.

En ese contexto, envió un mensaje a los habitantes de la capital de ese país: “Puedo decir a los residentes de D.C. que seguiremos gestionando nuestro gobierno de una manera que les haga sentir orgullosos. Equilibraremos nuestros presupuestos y desplegaremos nuestros servicios”.