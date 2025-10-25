Temporada de recolección de hojas en Washington D.C.: el mapa para conocer qué zona te toca, según tu dirección

La temporada de recolección de hojas en Washington D.C. se extenderá desde el lunes 3 de noviembre hasta febrero de 2026. Por este motivo, la alcaldesa Muriel Bowser en conjunto con el Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) anunciaron el mapa que devela las zonas y las fechas donde ocurrirá.

Cómo y en qué zonas funciona el acopio de hojarasca en Washington D.C.

Desde el Distrito de Columbia anunciaron el programa de recolección de hojas para la temporada 2025-2026. Para organizar el trabajo, se decidió un sistema de zonificación por secciones (A a D). Para determinar su área y cuándo le corresponde, los ciudadanos deben utilizar el rastreador en línea ofrecido por DPW.

El mapa que detalla las zonas y fechas de acopio del programa anunciado DPW Leaf

Para averiguar las secciones, se alienta a los habitantes a seguir estos pasos:

Visitar la página web oficial.

Usar el rastreador de hojas ( Leaf Tracker ): para encontrar el área de recogida de acuerdo a la dirección.

): para encontrar el área de recogida de acuerdo a la dirección. Consultar el mapa: muestra las secciones de rastrillado en los Wards 1 al 8. Cada ward incluye sectores etiquetados de la A a la D.

Es importante destacar que la programación de la recolección se basa en la sección (A, B, C o D), y no únicamente en el Ward. Por ejemplo, los residentes que se encuentran en la A, independientemente del Ward en el que se ubiquen, rastrillarán el follaje caído el mismo día o durante la misma semana

Las fechas en qué se producirá la recolección de hojas en Washington D.C.

Cada calle residencial que recibe servicios de acopio de basura y reciclaje del DPW recibirá al menos dos recogidas de hojarasca durante la temporada. El calendario inicial estimado es el siguiente:

Sección A: 3 de noviembre a 15 de noviembre.

Sección B: 17 de noviembre a 29 de noviembre.

Sección C: 1° de diciembre a 13 de diciembre.

Sección D: 15 de diciembre a 27 de diciembre.

Las autoridades recomendaron juntar las hojas para ayudar a los recolectores Archivo Revista Jardín

Por otro lado, explicaron que si no ha recibido servicio después de que el DPW haya anunciado que las cuadrillas han pasado a la siguiente sección, deberá llamar al 311 (202-737-4404) o visitar 311.dc.gov para abrir una solicitud de servicio por el incumplimiento en la zona.

La palabra de las autoridades de Washington D.C. tras anunciar el plan de acopio

La alcaldesa Bowser anunció el programa que tiene como objetivo “mantener nuestra ciudad limpia y segura, y la recolección de hojas es una de las operaciones necesarias”. También instó a los habitantes a colaborar con el trabajo de los trabajadores al barrer sus veredas.

Por otro lado, destacó: “Animamos a todos a consultar su zona correspondiente, a estar atentos a cuándo el DPW anuncia que faltan diez días y a colaborar con sus vecinos para tener las hojarascas en cajas para árboles o en la acera.”.

LIVE: Mayor Bowser Kicks Off Leaf Collection Season https://t.co/56XRYL07qB — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) October 23, 2025

Por su parte, el director interino de DPW, Anthony Crispino, señaló: “Esta es una de nuestras operaciones más difíciles porque trabajamos con dos fuerzas impredecibles: la Madre Naturaleza y la naturaleza humana”. Finalmente, explicó que “dependemos de que los residentes las rastrillen y barran hasta la acera cuando eso ocurra para que nuestros equipos puedan recolectarlas eficientemente”.