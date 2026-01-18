Zapatos por US$5 en Estados Unidos: la etiqueta que debes buscar para conseguir la promoción de JCPenney

Los apasionados por encontrar ofertas tienen una oportunidad para conseguir zapatos por cinco dólares. Una compradora compartió los detalles de las rebajas por liquidación detectadas en tiendas JCPenney y explicó que, aunque la venta comenzó el 12 de diciembre de 2025, todavía es posible hallar productos a ese precio.

La etiqueta rosa es la clave para encontrar zapatos por US$5

De acuerdo con el video de la compradora, Pina, la manera de identificar los artículos en promoción es a través de una etiqueta rosa visible en las cajas de los productos .

. La oferta no se limita únicamente al calzado, sino que también incluye ropa, accesorios y artículos para el hogar.

El valor visible en góndola puede no coincidir con el precio final

El precio final se confirma al escanear el producto con la aplicación oficial de la tienda, por lo que el valor visible en góndola puede no coincidir con el precio real. “No importa que tengan otro precio”, señaló Pina, quien mostró un par de zapatos rotulado a US$8 que, al escanearlo, figuraba a US$5.

Según la influencer, ese es el valor que se cobra al pasar por caja, siempre que el artículo tenga la etiqueta rosa.

Pina aclaró que la promoción es “hasta agotar stock” y que cada tienda puede ofrecer opciones diferentes. Además, sugirió prestar atención a la sección de artículos para el hogar, donde se pueden encontrar productos como colchas en oferta, siempre que tengan la etiqueta rosa y el precio se confirme con la app.

JCPenney: qué es y cuál es su historia

JCPenney es una cadena minorista de Estados Unidos fundada en 1902 por James Cash Penney. Según detalla la propia empresa en su sitio institucional, opera más de 650 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico, además de su plataforma de comercio electrónico.

La promoción no se limita al calzado e incluye ropa, accesorios y artículos para el hogar Instagram de @ahorrandoconpina

Los cupones vigentes de JCPenney en enero de 2026

Al 14 de enero de 2026, JCPenney mantiene activos varios cupones para compras tanto en tiendas físicas como en línea:

Venta flash en hogar e indumentaria : hasta 35% de descuento adicional en ropa de cama, baño y cortinas; 30% en alfombras y denim; y 20% en indumentaria, calzado y accesorios seleccionados. El código es: NEWSHAMS y es válido hasta el 15 de enero de 2026.

: hasta 35% de descuento adicional en ropa de cama, baño y cortinas; 30% en alfombras y denim; y 20% en indumentaria, calzado y accesorios seleccionados. El código es: NEWSHAMS y es válido hasta el 15 de enero de 2026. Descuentos según medio de pago: hasta 30% de descuento en denim y productos para el hogar, y hasta 25% en indumentaria y accesorios si se paga con tarjeta JCPenney. Código online: 2REFRESH, vigente hasta el 19 de enero de 2026.

JCPenney es una cadena minorista fundada en 1902 por James Cash Penney Instagram de @ahorrandoconpina

Joyería : descuentos escalonados de hasta 65% en joyería fina y hasta 50% en joyería de moda. Códigos: BUYGEMS9 y JEWELS26, hasta el 16 de enero de 2026.

: descuentos escalonados de hasta 65% en joyería fina y hasta 50% en joyería de moda. Códigos: BUYGEMS9 y JEWELS26, hasta el 16 de enero de 2026. Belleza y salón: 10% de descuento adicional en productos de Beauty & Salon y 20% en servicios seleccionados. Código: UNWIND26 hasta el 31 de enero de 2026.

Según detalla la empresa, con estos cupones, productos como toallas de baño de la línea Home Expressions pueden costar entre US$2,59 y US$3,89 (antes valían entre US$7 y US$12).

También se ofrecen mantas de felpa desde US$16,24 y paneles de cortina desde US$25,99 (anteriormente costaban entre US$75 a US$115).