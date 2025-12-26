¿Hoy, viernes 26 de diciembre, es feriado o hay asueto en la Argentina?

Muchos se preguntan si hoy, viernes 26 de diciembre, es un feriado nacional en la Argentina. Al consultar el calendario oficial 2025 que difunde la Jefatura de Gabinete, se puede confirmar que no es el caso y que el único feriado de esta semana es el de Navidad, que fue este jueves 25 de diciembre.

Sin embargo, algunas personas podrán disfrutar de un día extra de descanso esta jornada. Esto se debe a que los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires disfrutan de un asueto administrativo, lo que les permite tener un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos. La medida se oficializó a través del Decreto 3063/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el pasado martes 23 de diciembre con la firma del gobernador Axel Kicillof.

La medida busca facilitar la unión familiar y los traslados en estas fechas de “profundo sentido religioso y conmemorativo” que generan movimientos significativos dentro y fuera de la provincia. Es importante aclarar que el asueto administrativo provincial no aplica a ciertos sectores considerados esenciales para la continuidad de los servicios. Quedan exceptuados:

Personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados.

Personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.

Personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025/2026”.

Personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

Tampoco alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

De esa forma, se diferencian de los trabajadores del sector público nacional. Vale recordar que el Gobierno oficializó el lunes pasado un asueto para la administración pública nacional en el marco de las celebraciones de fin de año. La medida fue dispuesta a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial. La normativa considera oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades. La medida alcanzó al 24 de diciembre, pero también aplica al 31. Por lo tanto, los estatales del ámbito nacional no podrán disfrutar de un fin de semana largo en las próximas semanas.

¿Cuál es el próximo feriado?

El próximo feriado nacional en la Argentina será el jueves 1° de enero de 2026 para celebrar Año Nuevo. Debido a ello, los servicios estarán limitados la mayoría de la jornada.

En cuanto al 31 de diciembre, es importante entender que no es un feriado nacional, puesto que no está incluido en el listado que dispone la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos”. De todos modos, muchos sectores prestan servicios hasta el mediodía o cierran por la jornada para facilitar a los empleados la organización de la cena por Nochevieja. En tanto, es un asueto administrativo para las administraciones públicas nacional y bonaerense.

Todos los feriados de 2026

Aunque el calendario oficial definitivo para el año 2026 aún no ha sido publicado por el Gobierno nacional, se puede anticipar la mayoría de las jornadas de descanso obligatorias para el próximo año:

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

