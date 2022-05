Cansado esforzarse en el gimnasio y no conseguir los resultados esperados tomó una insólita decisión

Ir al gimnasio y ser constante con el entrenamiento físico requiere de un esfuerzo que muchas personas no pueden afrontar de manera estricta, ya sea por falta de tiempo, cansancio o aburrimiento. Dean Gunther, un tatuador profesional inglés, fue testigo de esta dificultad tras recibir un peculiar pedido de un cliente que se hartó tras no lograr los resultados estéticos buscados en su figura después de realizar una rutina por varios meses.

A través de un video que compartió en TikTok, el hombre identificado como @dean.gunther, reveló la peculiar técnica que utilizó para satisfacer la necesidad de su cliente: le tatuó completamente el abdomen, con tal precisión y realismo, que parecía que tenía la aspiracional “tabla de lavar” en sus abdominales.

Se tatuó los abdominales al ver que no conseguía resultados en el gimnasio

“¿Cómo obtener los abdominales marcados? ¡Con un tatuaje!”, escribió Dean en la red social. Y contó: “Mi amigo estaba cansado de pasar horas en el gimnasio, así que le hice el famoso sixpack, listo para el verano. A disfrutar”. Además de lo expuesto, el hombre de 34 años, oriundo de Inglaterra, remarcó el tiempo que le llevó ilustrar el dibujo: tan solo dos días.

A raíz de la viralización del clip, David habló con el medio inglés The Sun y aportó más detalles del detrás de escena de esta obra de arte. “En muchas ocasiones, observé tatuajes similares realmente malos. Como me especializo en el realismo del color, quería intentarlo y probé con él”, explicó sobre cómo ideó el plan.

Si bien en un principio el cliente se mostró satisfecho por la propuesta, en el medio del proceso hubo dificultades técnicas. “Casi abandonó el primer día, por el dolor y demás, pero finalmente llegamos al resultado. Pensé que sería divertido”, comentó.

Por otro lado, sostuvo que hace tiempo buscaba a una persona para realizar ese tipo de trabajo en el abdomen. Tal es así, que el tatuaje fue completamente gratis. “Era más un proyecto de pasión”, concluyó el empleado del local Greater Manchester.

El resultado del tatuaje en el abdomen del hombre inglés Captura TikTok

Las reacciones de los usuarios en TikTok

El particular tatuaje que realizó Dean recibió más de 700 mil reproducciones y 60 mil Me Gusta, y desató un debate entre los seguidores, que al día de hoy parece no tener fin. Luego de compartir el proceso y el posterior resultado, algunos elogiaron su trabajo y otros criticaron la decisión del joven que aceptó llevar de por vida el dibujo en su abdomen.

“¡El detalle en el tatuaje es increíble! Te daré eso, pero definitivamente él se va a arrepentir”, expresó una mujer. “Esto tiene que ser lo más triste que observé en mi vida. Realmente él está ahí arriba como diciendo ‘es una de las peores decisiones que tomé'”, opinó otro usuario. Por su parte, una tercera persona planteó un interrogante en tono de broma: “¿Está planeando conseguir un buen bronceado en un futuro próximo?”.

Como respuesta, otro profesional de los tatuajes mencionó que la ilustración de Dean fue uno de los trabajos mejor realizados que observó en el último tiempo: “Si bien es raro que te hagan ese tipo de pedidos, el tatuaje verdaderamente es excelente”.