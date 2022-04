Casino, cine y hasta bowling: le ordenaron destruir un fabuloso complejo y reaccionó de la forma menos pensada

Un millonario inglés construyó en el jardín de su casa un inmenso complejo para sus tiempos de ocio que incluye una cancha de squash, pistas de bowling, un mini casino y hasta un cine. El problema fue que lo hizo de forma ilegal, sin contar con el permiso municipal. Tras perder varias batallas legales a lo largo de los años, el hombre fue obligado -por ley- a demoler su fortaleza de divertimentos.

Pero Graham Wildin de 69 años, tal es el nombre del protagonista de esta historia, no solo que no tiró abajo su complejo, sino que además realizó una astuta maniobra para evitar que las topadoras del ayuntamiento lleguen a destruirlo: compró las propiedades aledañas a la construcción y se las entregó a sus familiares.

El complejo de Wildin posee cancha de squash, un mini casino, un cine, gimnasio, sala de juegos y, como se ve en la foto, un par de pistas de bowling Daily Mail

Wildin construyó en 2014, en Cinderford, condado de Gloucestershire, su construcción para el ocio. En la jerga inglesa, este tipo de lugares se conoce como “la cueva del mejor hombre, o cueva del hombre”, algo así como un espacio lleno de diversiones para que un caballero pueda disfrutar de su soledad.

Entonces, el millonario, que maneja una compañía de contabilidad, no tenía un permiso municipal para hacerla, y tampoco lo obtuvo después. Es decir, más allá de ser propietario del terreno, la construcción del área de esparcimiento de Wildin fue totalmente ilegal. Y la justicia tomó nota de ello. Durante los siguientes ocho años, el complejo fue objeto de una serie de disputas legales hasta que los tribunales decidieron que Wildin debía tirarla abajo, o iría a la cárcel por desacato.

Sucede que la fecha límite para realizar esta destrucción expiró en marzo y Wildin no solo que no movió ni un dedo por hacerlo, sino que hizo una fuerte jugada para poder preservar su espacio de las máquinas destructoras del ayuntamiento de Cinderford. Así fue que compró propiedades y terrenos alrededor del complejo y los puso a nombre de sus familiares.

La arriesgada jugada de Graham Wildin

De acuerdo con el medio inglés The Sun, Wildin transfirió las propiedades del frente y los costados de su área de ocio a una empresa que perteneciente a dos de sus hijos. Se supone que los familiares no darán permiso a las máquinas municipales para que pasen por sus terrenos para derribar el complejo del millonario. Construyó, de este modo, una especie de fortaleza para proteger su área de juegos.

Para proteger su complejo de ocio (con techo de chapa en la imagen) de las topadoras municipales, Graham Wildin habría comprado y transferido a su familia las casas que aparecen aquí rodeadas de amarillo y de rojo Daily Mail

El complejo de ocio, que consta de una superficie de unos 10.000 metros cuadrados, le costó en el 2013 al millonario inglés unas 230.000 libras (300.000 dólares). Las propiedades aledañas fueron transferidas a una empresa llamada Expresser Ltd, cuyas directores actuales son las hijas de Graham, Jaqueline Mannion y Louise, y su hijo Philip, de acuerdo a la información que suministra el periódico británico Daily Mail.

Las parcelas mencionadas habrían sido compradas por el millonario, previendo el resultado judicial, en junio de 2020, a un precio de 226.566 libras esterlinas (295.000 dólares). Es decir que, al parecer, el señor Wildin habría gastado casi lo mismo por su complejo de diversión que lo que pagó por comprar los predios aledaños para “protegerlo”.

Una de las amplias salas de juego del complejo de Graham Wildin, que desde el vamos estuvo en la mira de la justicia The Sun

El plan audaz para mantener a salvo su “cueva de hombre solo” dividió las opiniones de sus propios vecinos de Cinderford. Algunos aplaudieron su idea y señalaron la lucidez del hombre. “El ayuntamiento no puede derribarlo ahora, ya que legalmente tienen que tener el permiso de los propietarios de los terrenos aledaños para cruzar y llegar al edificio. Como les dio estas propiedades a sus hijos, ellos no van a dar ese permiso y no los pueden obligar. Te guste el hombre o lo detestes, es un tipo inteligente”, dijo a The Sun un habitante del vecindario.

“Está cavando su propia fosa”

Otro de sus vecinos señaló que la movida de Wildin no podría terminar bien. “Él construyó su cueva enorme, sin permiso, y pasó más de ocho años de su vida luchando contra el concejo y perdiendo una y otra vez. Ahora tiene una sentencia en suspenso, con condena a prisión, y ahora está en situación de desacato al tribuna”, explicó.

Luego, este morador de Cinderford dijo cómo podría seguir la historia, en términos judiciales. “Wildin piensa que burló a las autoridades al rodear su propiedad con predios que son de su familia, y que el concejo no va a llegar a su fortaleza para demolerla. Pero todo lo que el municipio tiene que hacer es llevar una orden judicial para obtener acceso a las tierras de sus familiares y para tener, así, acceso al complejo”.

El complejo de ocio de Graham Wildin tiene también una lujosa sala de cine daily mail

“El hombre va a pagar la factura de todo esto, su ‘cueva de hombre’ desaparecerá y él terminará en prisión”, aseveró el vecino, para luego rematar: “Está cavando su propia fosa y el municipio lo va a enterrar”.

Mientras tanto, Graham Wildin, sin darle importancia a las órdenes judiciales y los malos augurios de su vecino, parece disfrutar de su inmenso palacete de diversiones terrenales.