Cómo se prepara la sopa antiinflamatoria que ayuda al cuerpo a recuperarse después de las fiestas de fin de año

Las comidas copiosas de las fiestas suelen “pasar factura” al sistema digestivo, pero existe una receta sencilla y efectiva para reiniciar la salud: una sopa antiinflamatoria. Este caldo curativo permite reducir la retención de líquidos y calmar la pesadez estomacal después de las cenas de Navidad y Año Nuevo, a través de especias y verduras con propiedades medicinales.

Sopa antiinflamatoria ideal para desintoxicar el cuerpo

Esta sopa es perfecta para una cena saludable luego de varios días de excesos. La recomienda la nutricionista Itziar Digón y permite cuidar la microbiota.

La sopa ayuda a desinflamar el cuerpo luego de consumir alimentos excesivos en las fiestas (Unsplash)

Para realizarla, se necesitan los siguientes ingredientes, según Vogue.

Apio

Hinojo

Puerro

Col morada

Calabacín

Ajo

Cebolla

Tomate

Brócoli

Cúrcuma

Quinoa

Preparación:

Para hacer esta sopa se deben lavar todos los ingredientes. Luego, se debe picar la col morada en julianas, lo más fina posible. Mientras que el resto de los ingredientes (apio, hinojo, puerro, calabacín, ajo, cebolla, tomate y brócoli), se debe cortar en cuadritos pequeños.

En una olla, se debe agregar una cucharadita de aceite de oliva y sofreír el ajo y la cebolla hasta que estén dorados. Luego, se añade el resto de los vegetales a la olla, la cúrcuma y un litro de agua. Finalmente, se agrega la quinoa y cocina por unos 20 minutos o hasta que los vegetales estén tiernos.

Esta sopa de verduras ayuda a la micorbiota intestinal (Archivo) Pixabay

Esta sopa se puede comer por la noche porque nutricionalmente es completa. Además, se puede añadir un huevo duro para hacerla aún más completa y con efecto saciador.

Beneficios de esta preparación para la salud

El equilibrio de la flora intestinal es fundamental para protegerse de patógenos y asegurar el buen funcionamiento del organismo. La ingesta de platos ricos en fibra, como esta sopa depurativa, es esencial para resetear el intestino y aportar una dosis extra de antioxidantes, según Vogue.

Elegir alimentos sencillos y naturales permiten desinflamar el cuerpo y priorizar la salud inmunológica. Este caldo es antioxidante y posee un efecto calmante para la inflamación para los días posterior a los excesos, consignó Telva.

Alivia las molestias digestivas

Su abundante contenido de fibra actúa directamente sobre los desequilibrios de la flora intestinal, lo que alivia los síntomas tan comunes como la inflamación abdominal, los gases y el estreñimiento. Es una solución natural para recuperar la ligereza y eliminar las molestias tras las comidas copiosas, detalló el sitio Mejor con Salud.

Reduce la inflamación

Contiene cúrcuma, un ingrediente con acción antiinflamatoria, gracias a la curcumina. La cúrcuma puede ayudar a combatir la inflamación persistente por varios meses, y mejora enfermedades como la artritis, diabetes y algunos tipos de cáncer. También lleva tomate, hinojo y col morada, los cuales son antiinflamatorios.

Las sopas de verduras aportan muchos beneficios para el organismo, además de ser antiinflamatorias (Archivo)

Contribuye a la pérdida de peso

Esta sopa aporta mucha fibra, y es ideal para perder peso. Generan una sensación de saciedad por más tiempo, y es un plato bajo en calorías, algo útil para bajar unos kilos de más.

Ayuda a mantenerte hidratado

Esta sopa presenta un alto contenido de agua que aporta hidratación al cuerpo. También, cuenta con ingredientes ricos en agua, tales como el calabacín o del apio.

Contribuye a la salud de la piel

Ingredientes como el brócoli, la col morada o el apio, son ricos en antioxidantes. Ellos se encargan de combatir a los radicales libres, que afectan la salud de varias formas. En el caso de la piel, aceleran su envejecimiento; pero también están asociados a la aparición de enfermedades autoinmunes, Alzhéimer o incluso cáncer.

Esta sopa de verduras se puede conservar en el refrigerador durante tres o cuatro días. También, se puede congelar para tomarla en otro momento, detalló Telva.