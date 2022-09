“Cuando tenga tiempo, lo haré”: dos razones por las que las personas no se cuidan a sí mismas

—”Eso que estás comiendo te va a hacer mal a la salud”.

—”¡No importa!”.

—”¿Cuánto hace que no te hacés un chequeo médico?”.

—”Cuando tenga tiempo, lo haré”.

Estos son modelos muy usuales de diálogo con personas que no acostumbran a encargarse de su bienestar. ¿Por qué hay personas que no se cuidan? ¿Por qué, a veces, hay áreas en nuestra vida a las que descuidamos? Por ejemplo, la salud, las relaciones afectivas, el trato con los demás, etc. Comparto dos ideas al respecto:

1. Nos descuidamos cuando no vemos un futuro

Cuando no somos capaces de ver un futuro mejor que nuestro presente, tomamos decisiones en el aquí y el ahora. Vivimos en el cortoplacismo porque no nos importa el mañana. Entonces, lo único que desearemos será “pasarla bien” en el momento actual. No ver un futuro nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y a realizar acciones que nos lastiman o nos podrían llegar a dañar el día de mañana. Cuando una persona no ve un futuro, sea por la razón que sea, como resultado se descuidará a sí misma.

Aquel que es masoquista y sufre sin sentido suele vivir bajo la emoción de la culpa Pexels

2. Nos descuidamos cuando sentimos culpa

La culpa es “la reina del descuido”. La culpa se traduce en la necesidad de castigo porque la persona culpógena, sin darse cuenta, siente que no merece nada bueno en la vida. Por lo general, es una emoción que funciona a nivel inconsciente. Entonces, si siento culpa, no cuidaré mi salud, no cuidaré mi dentadura, no dedicaré tiempo a mis relaciones interpersonales, no disfrutaré de ningún pasatiempo; muy por el contrario, me abandonaré y dejaré de pensar en mí. La culpa puede conducirnos tanto a tomar decisiones que nos hacen mal, como a no tomar decisiones que podrían ser muy beneficiosas para nosotros.

¿Cómo salir de un estilo de vida donde uno no se cuida a sí mismo?

Fundamentalmente, reconociendo algunas de estas raíces que nos impiden brindarnos el cuidado que todos merecemos y necesitamos. Y luego, hay que trabajar en nuestra estima personal para lograr amarnos de manera equilibrada. Esto constituye la base para darnos lo mejor, tal como lo hacemos con otras personas. Solo quien se ama incondicionalmente puede amar de la misma forma a los demás. Solo quien se trata bien puede tratar bien a los demás. Solo quien se cuida puede cuidar a otros.