Cuatro alimentos que ayudan a blanquear los dientes y eliminar el sarro: frutas, verduras, carnes y lácteos

A medida que pasan los años, muchas personas notan que su dentadura pierde parte de su brillo natural y que la presencia de sarro y manchas se vuelve más visible. ¿Qué podemos hacer para mantener una buena higiene bucal?

La acumulación de sarro, que es la placa dental endurecida, no solo afecta la estética de la sonrisa, sino que puede contribuir a problemas como caries, inflamación de encías e incluso mal aliento. Por eso, además de una buena higiene, expertos señalan que ciertos alimentos pueden ayudar a fortalecer los dientes, prevenir bacterias y contribuir a una apariencia más blanca.

Para mantener dientes blancos, es fundamental una higiene bucal estricta: cepillado diario, uso de hilo dental y visitas al dentista (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

Qué comidas incorporar a nuestra rutina

La clave está en incorporar alimentos ricos en nutrientes esenciales para la salud dental, como calcio, omega-3, vitamina D y colágeno, además de opciones que estimulan la producción de saliva. Estos elementos no reemplazan el cepillado diario ni las limpiezas con los profesionales, pero pueden reforzar el cuidado de forma natural cuando se mantienen dentro de una dieta equilibrada.

Uno de los alimentos más recomendados por los odontólogos es el salmón. Este pescado azul contiene una combinación de nutrientes que favorecen la salud de los dientes y las encías. Es rico en omega-3, que ayuda a reducir la inflamación de los tejidos gingivales, y aporta vitamina D, que facilita la absorción de calcio.

Es salmón es rico en omega-3, lo que ayuda a reducir la inflamación de las encías, y aporta vitamina D zabars.com

Los productos lácteos también suelen aparecer entre los más beneficiosos para el cuidado. Los quesos, por ejemplo, tienen alto contenido de calcio, lo que ayuda a estabilizar y reparar la capa protectora de los dientes. Asimismo, la caseína, una proteína presente en estos alimentos, tiene la capacidad de interactuar con el esmalte dental y contrarrestar los efectos de los ácidos que provocan decoloración.

Además de fuentes de calcio y colágeno, ciertas frutas y verduras desempeñan un papel importante en la prevención del sarro. Por ejemplo, frutas como la manzana contienen fibra y agua, lo cual estimula la producción de saliva al masticarlas.

Las manzanas estimulan la producción de saliva y ayudan a prevenir las caries Anna Bizon

La saliva actúa como un “limpiador natural”, lo que ayuda a eliminar restos de alimentos y bacterias que pueden contribuir a la formación de placa dental. Verduras de hoja verde como espinaca y acelga también contienen vitaminas y minerales esenciales que previenen la producción de caries.

Los arándanos, aunque no sean tan conocidos por este beneficio, ofrecen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a ralentizar el envejecimiento dental y bloquear la unión de ciertas bacterias en la boca, lo que reduce la formación de placa.

Los arándanos contienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a ralentizar el envejecimiento dental Unsplash

Incorporar estos alimentos a la dieta puede ser un complemento útil para quienes buscan mantener una sonrisa más blanca y dientes fuertes. Sin embargo, es importante recordar que ninguno de ellos por sí solo puede eliminar completamente el sarro ni sustituir un tratamiento profesional. Los especialistas insisten en incorporar una rutina de higiene oral constante, que combine prácticas diarias y visitas regulares al odontólogo.