El ejercicio que es 6 veces más efectivo que caminar contra las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio

Una investigación, recientemente publicada, determinó la equivalencia en beneficios para la salud de diferentes intensidades de actividad física. El estudio determinó que existe un tipo de ejercicios que seis veces más efectivo que caminar para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Nuevo estudio: el ejercicio que es seis veces más efectivo que caminar

La investigación, que fue publicada Nature Communications, utilizó datos de dispositivos portátiles de 73.485 participantes del Reino Unido para evaluar el impacto en la salud de la actividad física ligera, moderada y vigorosa en relación con la mortalidad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer.

El estudio determinó que la actividad física vigorosa es considerablemente más eficiente para reducir el riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: FREEPIK

Emmanuel Stamatakis, profesor de la Universidad de Sídney y uno de los autores del estudio, explicó a The Independent que los nuevos datos revelaron que la actividad física de alta intensidad es seis veces más efectiva para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que el ejercicio de intensidad moderada, como caminar.

Lo que significa es que por cada minuto de actividad física vigorosa, se necesitarían seis minutos de ejercicio moderado para obtener el mismo beneficio.

Qué es el ejercicio de alta intensidad, mejor para la salud cardiovascular

El medio citado señala que el término “actividad de alta intensidad” es relativo, ya que dependerá de factores como la edad y la condición física. Sin embargo, en general se determina que puede abarcar desde nadar o andar en bicicleta hasta un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocidos como HIIT.

Algunas de las señales de que se hace actividad física vigorosa son:

El corazón late muy rápido.

La respiración se dificulta hasta el punto de no poder hablar con fluidez.

No se puede mantener esta intensidad durante más de unos minutos seguidos.

El estudio establece que si se logra alcanzar esta intensidad varias veces por semana, se puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Según el caso, nadar podría considerarse como actividad física vigorosa Freepik - Freepik

“En nuestras investigaciones, hacemos mucho hincapié en la intensidad de la actividad física porque, en primer lugar, las diferentes intensidades tienen diferentes efectos en la salud y, en segundo lugar, cuanto mayor es la intensidad, mayor suele ser el beneficio para la salud”, precisó Stamatakis.

Intensidad moderada vs. vigorosa: qué reveló el estudio

De acuerdo con la investigación, si prefieren actividades de intensidad moderada como caminar a paso ligero, es posible obtener beneficios similares para la salud que con el ejercicio intenso, pero el tiempo necesario para lograrlos será mayor.

En ese sentido, el profesor indicó que en cuanto a la actividad física ligera, algo de movimiento es mejor que nada, ya que moverse en lugar de estar sentado es bueno para las enfermedades metabólicas y el gasto energético.

Sin embargo, dijo: “En lo que respecta a la capacidad funcional, y a la aptitud cardiorrespiratoria en particular, se necesita intensidad para desafiar la fisiología. La actividad física de alta intensidad obliga al corazón a fortalecer su músculo, mejorando su capacidad para bombear sangre. Muy pocos de estos beneficios se producen con la actividad física de baja intensidad, incluso en grandes cantidades”.

El HIIT, se ha popularizado como un entrenamiento de intensidad alta (Fuente: iStock)

Agregó que quienes llevan una vida sedentaria son los que tienen más probabilidades de beneficiarse significativamente al incorporar periodos cortos de ejercicio intenso a su rutina diaria.

“Para esta persona, si se propone incorporar siete breves periodos de actividad física intensa al día, o, según este estudio, el equivalente a 63 minutos de actividad física moderada, reducirá su riesgo de padecer problemas de salud como enfermedades cardiovasculares”, explicó Stamatakis.