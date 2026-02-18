El ejercicio fundamental para prevenir la joroba en los adultos mayores

A medida que el cuerpo envejece, la parte superior de la espalda suele curvarse hacia adelante, una condición científicamente conocida como hipercifosis torácica. Este fenómeno no es meramente una cuestión estética, sino que conlleva riesgos significativos para la salud, como dolor crónico, dificultades respiratorias debido a la compresión pulmonar en casos severos y un mayor riesgo de caídas. Es un problema que puede generarse con el tiempo y manifestarse con síntomas como una curvatura visible y pronunciada, dolor lumbar, rigidez en la columna, fatiga muscular y hombros inclinados hacia adelante.

Frente a esta problemática, los expertos coinciden en la eficacia de una disciplina particular de ejercicios terapéuticos para prevenir y corregir esta tendencia en adultos mayores. Este método, a diferencia de otras prácticas de alto impacto, se concentra en el fortalecimiento de la musculatura profunda y la mejora postural de una manera segura y progresiva. Para ello, se recomienda el pilates terapéutico, uno de los ejercicios más efectivos para prevenir y corregir esta condición en adultos mayores.

Una de las recomendaciones para combatir la mala postura es el pilates terapéutico Instituto Internacional de Ciencias Deportivas

La mala postura prolongada, la pérdida de masa muscular y la disminución de la densidad ósea son factores clave que contribuyen a que el cuerpo tienda a cerrarse, con los hombros adelantados y la cabeza proyectada hacia el frente. La práctica constante de esta actividad, que no apunta a marcar abdominales sino a fortalecer la faja muscular interna que sostiene la columna en una posición neutra, se enfoca en tres pilares fundamentales para combatir la hipercifosis. En primer lugar, busca el fortalecimiento del “core”, la zona central que abarca los músculos profundos del abdomen y la espalda baja. Este trabajo crea un soporte natural que mantiene la columna alineada. En segundo lugar, se enfoca en la apertura del pecho, con ejercicios diseñados para estirar los músculos pectorales que, al contraerse, llevan los hombros hacia adelante. Finalmente, fomenta la conciencia corporal, ya que enseña a las personas mayores a identificar y corregir su postura de forma autónoma en la vida diaria.

Además de mejorar la estética de la espalda y aliviar la tensión, estudios publicados confirman que la práctica constante de este método en personas de más de 60 años reduce significativamente el riesgo de caídas. Esto se logra al potenciar el equilibrio y la coordinación motora, aspectos fundamentales para preservar la movilidad y autonomía. El método desarrolla esta capacidad de reconocer y corregir la postura en tiempo real durante las actividades cotidianas, lo que mejora la conexión mente-cuerpo.

El pilates terapéutico es fundamental para ayudar a los adultos mayores a no sufrir dolores extra Imagen Freepik

De igual manera, la importancia de esta rutina no se limita solo a los adultos mayores, sino que el portal The Pilates Studio subraya que, aunque se conocía como “joroba de viuda”, hoy es una preocupación para personas de todas las edades debido al sedentarismo y el uso de dispositivos electrónicos. Pasar el día sentado frente a un escritorio puede generar rigidez en el cuello, tensión en los hombros o dolor lumbar.

Para empezar a trabajar la postura y relajar músculos clave, hay tres ejercicios que activan el core y tonifican los estabilizadores profundos de la columna. El primero es la extensión de columna: boca abajo, con las manos a los costados de los hombros, al inhalar se presiona el suelo y se eleva el pecho, siempre con la mirada hacia abajo. Este movimiento fortalece los extensores de la espalda y ayuda a abrir la caja torácica. El segundo es el ejercicio de la W, que se puede realizar parado o sentado; consiste en doblar los codos a 90° y llevarlos hacia atrás y hacia abajo, lo que acostumbra a los hombros a mantenerse en su lugar. Por último, la abertura de pecho en el marco de la puerta: al colocar los brazos a los lados del marco y dar un pequeño paso hacia adelante para estirar el pecho, se busca liberar la tensión en los pectorales.

Hay una serie de recomendaciones para todo tipo de edades con respecto a la joroba The Pilates Studio

Los expertos aconsejan comenzar con rutinas adaptadas y con supervisión profesional, especialmente para quienes ya presentan dolor o evidencia de curvatura en la espalda. La clave para prevenir la hipercifosis y preservar la movilidad reside en la constancia y en mantener una correcta postura a diario.