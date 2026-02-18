El desayuno perfecto que ayuda a controlar los antojos dulces y el hambre durante todo el día

Facundo Pereyra es un gastroenterólogo argentino conocido en las redes sociales por sus consejos diarios sobre salud, bienestar y hábitos que mejoran la calidad de vida. En esta ocasión destacó qué tipo de alimentos son mejores para consumir en el desayuno, ya que aportan los nutrientes necesarios para afrontar el día y, además, generan una sensación de saciedad, lo que permite retrasar el tiempo de ingesta.

Mediante su cuenta de Instagram, @drfacupereyra, indicó: “Este desayuno te ayuda a controlar los antojos dulces y el hambre durante todo el día. El desayuno es así. Huevo, acuérdense siempre, huevo. 12 horas de ayuno a la noche y desayunar huevo. Tres huevos. Tranquilo, no le tengas miedo al colesterol. Tres a seis huevos sin problema. Y acompañá siempre con alguna grasa saludable, frutos secos, palta, oliva y alguna verdurita, tomate, zanahoria, algo que cualquiera puede tener. Hinojo, alguna planta”.

El desayuno ideal según el experto debe combinar huevo y algún vegetal (Fuente: Pexels)

Y a continuación justificó su elección: “Esa mezcla de proteína, grasa y fibra hace que tu glucemia casi no se levante. Entonces, al no levantarse, no se dispara la insulina y no cae. No tenés ese valle que te genera hambre, malhumor, inestabilidad. Hacelo una semanita y contame cómo te va en todo aspecto”.

La sugerencia del gastroenterólogo para combinar fibra, proteína y grasas saludables en el desayuno (Fuente: Instagram/@drfacupereyra)

“Un desayuno equilibrado puede ser la clave para sentirte lleno de energía todo el día”, señaló el gastroenterólogo y luego especificó por qué: