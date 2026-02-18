El desayuno perfecto que ayuda a controlar los antojos dulces y el hambre durante todo el día
Un gastroenterólogo experto indicó qué combinación de alimentos es la ideal para consumir antes de empezar la jornada; conocé de qué se trata y cómo ponerla en práctica
- 2 minutos de lectura'
Facundo Pereyra es un gastroenterólogo argentino conocido en las redes sociales por sus consejos diarios sobre salud, bienestar y hábitos que mejoran la calidad de vida. En esta ocasión destacó qué tipo de alimentos son mejores para consumir en el desayuno, ya que aportan los nutrientes necesarios para afrontar el día y, además, generan una sensación de saciedad, lo que permite retrasar el tiempo de ingesta.
Mediante su cuenta de Instagram, @drfacupereyra, indicó: “Este desayuno te ayuda a controlar los antojos dulces y el hambre durante todo el día. El desayuno es así. Huevo, acuérdense siempre, huevo. 12 horas de ayuno a la noche y desayunar huevo. Tres huevos. Tranquilo, no le tengas miedo al colesterol. Tres a seis huevos sin problema. Y acompañá siempre con alguna grasa saludable, frutos secos, palta, oliva y alguna verdurita, tomate, zanahoria, algo que cualquiera puede tener. Hinojo, alguna planta”.
Y a continuación justificó su elección: “Esa mezcla de proteína, grasa y fibra hace que tu glucemia casi no se levante. Entonces, al no levantarse, no se dispara la insulina y no cae. No tenés ese valle que te genera hambre, malhumor, inestabilidad. Hacelo una semanita y contame cómo te va en todo aspecto”.
“Un desayuno equilibrado puede ser la clave para sentirte lleno de energía todo el día”, señaló el gastroenterólogo y luego especificó por qué:
- Proteínas: “Ayudan a mantener estables tus niveles de azúcar en sangre, aportan saciedad y son esenciales para reparar y construir tejidos. ¡Desayunar proteínas evita los antojos más tarde!”.
- Grasas saludables: “Alimentan tu cerebro, mantienen tus hormonas en equilibrio y te dan energía sostenida sin los picos y caídas de los carbohidratos simples”.
- Fibra: “Mejora la digestión, reduce la inflamación y mantiene el intestino feliz. Además, la combinación de fibra con grasas y proteínas mejora la saciedad y la absorción de nutrientes. Empezá tu día con un plato que incluya huevos con palta y espinaca, un batido con proteínas, semillas y frutas, o yogur natural con frutos secos y chía. ¡Tu cuerpo y mente te lo van a agradecer!”.
