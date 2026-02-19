El plato proteico que comió Dibu Martínez tras su entrenamiento: huevos, palta, brócoli y un detalle muy nutritivo

Emiliano “Dibu” Martínez, en sus historias de Instagram, mostró el plato proteico que comió post entrenamiento y llamó la atención por la calidad de los alimentos, entre ellos, el langostino, que le dio un toque mediterráneo a la receta.

El plato que exhibió el marplatense tiene como gran protagonista al omelette, una preparación a base de huevo y otros ingredientes -desde jamón, panceta- con forma de panqueque. Aunque no se percibe, a simple vista, qué otros componentes saborizan este alimento, el arquero eligió una receta sólida para luego darle paso a las verduras y grasas saludables.

El plato nutritivo de Emiliano "Dibu" Martínez

Al costado del omelette, unas rodajas de palta le dan la cuota de grasa monoinsaturadas que producen el omega-3, reducen el colesterol “malo” y desinflama el cuerpo. La versatilidad de esta grasa saludable hace que se adapte a cualquier plato con un marcado componente nutritivo como es el caso de Martínez, un deportista de alto rendimiento.

Por otra parte, en un plato bien organizado para acaparar todos los nutrientes necesarios, aparece el brócoli, el cual fue hervido previamente y colocado justo al borde del mismo. Además de ser considerado un superalimento, esta verdura favorece a un envejecimiento más saludable y con menor riesgo de enfermedades crónicas.

Todos los beneficios del consumo de brocoli

Para finalizar, como la estrella del plato, aparecen los langostinos. De textura firme, este pescado, según detallan nutricionistas, es un alimento “funcional”: tiene más proteínas que muchos pescados como la merluza y el salmón, tiene una composición ínfima de hidratos, y aporta nutrientes clave para el sistema inmunológico, la salud cerebral y el metabolismo energético.

Su inclusión no solo le da un sabor diferente a la receta, sino, también, está orientado a brindar vitaminas y minerales que otros alimentos no tienen y hacen falta para obtener un plato con todos los requerimientos nutricionales.