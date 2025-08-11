La regla 90/10 de Clint Eastwood para lograr una longevidad exitosa

La leyenda de Hollywood, Clint Eastwood, alcanzó los 95 años en mayo y para sorpresa de muchos sigue manteniendo un aspecto vital y una energía que desafía el paso del tiempo. Sus fans se preguntan cuál es su secreto y la respuesta no involucra suplementos costosos, tratamientos experimentales o dietas de moda, sino una estrategia simple: meditación, una dieta baja en grasas y ejercicio de bajo impacto. Curiosamente, sigue una regla denominada 90/10 que cualquier persona puede cumplir.

El compromiso inquebrantable de Eastwood con su salud surgió tras el fallecimiento prematuro de su padre por una enfermedad cardiovascular. Comprendió en ese entonces que un cuerpo sano es clave para una mente clara y una vida larga, una filosofía que lo llevó a dirigir y producir una película el año pasado.

El actor se volvió un ejemplo de cómo conservar una buena salud a pesar del paso del tiempo Courtesy of Warner Bros. Pictures - Warner Bros

Según Shawn Levy, autor del libro Clint: The Man and the Movies, la Meditación Trascendental (MT) es una de las estrategias de bienestar más valoradas por el actor. Eastwood practica esta técnica desde la década de 1970, meditando dos veces al día, “incluso durante el trabajo”. “De hecho, especialmente durante el trabajo”, aseguró Levy, según consignó Daily Mail.

Esta práctica contrasta con sus icónicos personajes rudos como el Hombre Sin Nombre o Harry el Sucio, por lo que Levy lo describe como “un hombre de contradicciones”. Este tipo de meditación implica repetir un mantra en silencio y ayuda a disolver el estrés y acceder a al máximo potencial, ya que promueve un estado de “conciencia relajada” que reduce el cansancio, la ansiedad y favorece el sueño.

En cuanto a su alimentación, Eastwood sigue una “dieta orgánica y baja en grasas” desde los años 50, cuando “los brotes de alfalfa y el yogur se consideraban exóticos”, según Levy. Su alimentación es magra y verde, priorizando proteínas como salmón y pollo, y una gran variedad de verduras, especialmente legumbres, brócoli y espárragos. También limita los carbohidratos y reemplaza las bebidas azucaradas por agua.

La regla 90/10

Cuando en una entrevista hace unos años el presentador Jimmy Kimmel le preguntó si comía nachos o alitas de pollo, Eastwood respondió tajante: “Nada de esa porquería”. El director se enorgullece de seguir la regla 90/10: decisiones saludables el 90% del tiempo, dejando el 10% para algún gusto ocasional.

Clint Eastwood cuida su cuerpo desde hace muchos años con disciplina

Eastwood es un “fanático del gimnasio de toda la vida”, según su biógrafo, pero fue priorizando los ejercicios de bajo impacto a medida que fue envejeciendo, y se volcó al golf y las caminatas en la actualidad. En el entrenamiento de fuerza, enfatiza la técnica correcta sobre el levantamiento de mucho peso para desarrollar y mantener la fuerza muscular.

Estos principios de vida para reducir el estrés, mantenerse activo y seguir una dieta saludable son fundamentales para la longevidad. En llamadas “zonas azules”, en lugares como Okinawa (Japón), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica), Cerdeña (Italia) y Loma Linda (California), que son conocidas por su alta longevidad y bajas tasas de enfermedades crónicas, las personas alcanzan frecuentemente los 90 o 100 años. Los habitantes de estos lugares comparten hábitos como la actividad física diaria, un propósito vital, la reducción del estrés, una dieta basada en plantas y fuertes lazos sociales.