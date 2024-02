Escuchar

En un mundo donde la búsqueda de una vida larga y saludable es una prioridad para muchas personas, los expertos en salud y bienestar dedicaron años de investigación y estudio para descubrir los secretos de la longevidad. Desde la alimentación y el ejercicio hasta el manejo del estrés y las relaciones sociales, cada aspecto del estilo de vida puede influir en la capacidad para tener una vida larga y plena.

Desde la antigüedad, los seres humanos persiguen el elixir de la vida eterna, pero a medida que la ciencia avanzó, la longevidad cambió en su idea de fondo: no se trató simplemente de vivir más años, sino de vivir con calidad y vitalidad hasta el final. En este contexto, los expertos identificaron una serie de claves para alcanzar ese objetivo.

La clave de la longevidad radica, también, en la calidad de esos años ganados

Estas claves no son un secreto guardado celosamente, sino más bien un conjunto de prácticas y hábitos respaldados por la investigación científica y la experiencia acumulada a lo largo de los años. “Las personas buscan la píldora mágica”, comentó Luigi Ferrucci para The New York Times, quien es el director científico del Instituto Nacional del Envejecimiento. En esa línea, aseguró: “Esta ya existe”. Al adoptar estas claves en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra salud y bienestar, y aumentar nuestras posibilidades de disfrutar de una vida larga y satisfactoria.

Las siete claves para la longevidad

Acá se presenta las siete claves para la longevidad, según la mirada de Ferruccci:

Alimentación saludable y balanceada: los expertos enfatizan la importancia de una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras para promover la longevidad. MedlinePlus destaca la importancia de consumir frutas y verduras debido a su alto contenido de nutrientes esenciales, antioxidantes y fibra. Estos alimentos ayudan a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer, además de contribuir a una digestión saludable y una piel radiante.

Actividad física regular: mantenerse activo a lo largo de la vida es fundamental para mantener la salud y la longevidad. La Asociación Estadounidense del Corazón enfatiza la importancia del ejercicio regular como un componente fundamental para mantener la salud cardiovascular. Recomiendan que los adultos participen en al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa cada semana, o una combinación equivalente de ambos.

Control del estrés: el estrés crónico puede tener efectos negativos en la salud y acortar la esperanza de vida. La Asociación Estadounidense del Corazón resalta la importancia de controlar el estrés para mantener la salud cardiovascular. Recomiendan técnicas de manejo del estrés como la meditación, la respiración profunda, el ejercicio regular y mantener relaciones sociales fuertes como formas efectivas de reducir el estrés y proteger el corazón.

Las siete claves para la longevidad, desde la vista de expertos