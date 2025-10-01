Los cinco protectores gástricos naturales que recomienda un especialista de Cambridge

El omeprazol es uno de los fármacos más recetados en el mundo para la protección gástrica, pero los usuarios empezaron reconsiderar su consumo debido a los riesgos asociados a su uso prolongado. A partir de este escenario, hay alternativas naturales que se pueden elaborar en la casa con ingredientes que están al alcance de todos y que pueden cumplir con la misma función que ese medicamento.

El científico de Cambridge Simon Mills, experto en medicina herbal, propuso cinco alternativas naturales que buscan aliviar los síntomas de la acidez y el reflujo sin los efectos secundarios perjudiciales que puede tener el omeprazol. Mills explicó que la producción de ácido estomacal rara vez es el problema real y que su reducción farmacológica puede ser contraproducente, ya que el ácido desempeña un rol crucial en la protección contra bacterias. En su lugar, el especialista explicó que hay opciones herbales para abordar los problemas digestivos de manera integral y natural.

Simon Mills es uno de los referentes de la medicina herbal (Foto: Diary of CEO)

Una de las recomendaciones es el olmo resbaladizo (Ulmus fulva), ideal para combatir el reflujo y la acidez. Mills explicó que esta hierba es rica en mucílago, una sustancia que, al ser consumida después de las comidas, forma una especie de “balsa” de mucosa que flota sobre el ácido estomacal. Este mecanismo proporciona un alivio inmediato para la acidez, el reflujo o la hernia hiatal, sin la necesidad de reducir la producción de ácido, y puede tomarse en tabletas o cápsulas.

Para el reflujo crónico y el síndrome de intestino irritable, condiciones a menudo relacionadas con una movilidad intestinal excesiva, el experto destaca el toronjil (Melissa officinalis). Aunque hierbas como el hinojo o el cardamomo también pueden ser útiles, el toronjil se distingue por su capacidad para calmar el estómago de manera constante. El científico aconsejó su consumo en infusión, preparada con hojas frescas, ya sea caliente o tibia.

El toronjil es una hierba con múltiples beneficios para el cuerpo (Foto: Freepik)

El regaliz (Glycyrrhiza glabra) emerge como una solución para la sensibilidad en la mucosa esofágica, un problema que a menudo se confunde con un exceso de ácido. Mills lo describió como un “excelente agente cicatrizante” para la parte superior del aparato digestivo. Además de fortalecer el tejido, el regaliz tiene la ventaja de calmar la tos, lo que lo hace particularmente útil en casos de reflujo que se presentan acompañados de este síntoma.

Como tónico general para la salud digestiva, el especialista propone la raíz de diente de león (Taraxacum officinale). Esta hierba ayuda a diluir la bilis y facilita su flujo hacia el intestino, lo que previene que ascienda y dañe el esófago. Mills también observó que quienes responden favorablemente a este remedio tienden a producir más mucosa protectora en el estómago, algo que contribuye a una mejor defensa gástrica.

Finalmente, el jengibre se presenta como una alternativa clave para acelerar el vaciado gástrico, un factor estrechamente ligado a la reducción del reflujo. Conocido por sus propiedades para mitigar náuseas y vómitos, especialmente en embarazadas o pacientes en quimioterapia, el jengibre también es muy beneficioso contra el reflujo. Su acción acelera el proceso de vaciado del estómago y mejora la expulsión de gases, disminuyendo así los síntomas asociados a esta condición digestiva.