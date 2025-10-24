Las efemérides del 24 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día de las Naciones Unidas.

La fecha de esta celebración global recuerda el día del año 1945 en que entró en vigor, firmada por 51 países en la conferencia realizada en la ciudad estadounidense de San Francisco, entre los que estaba la Argentina, su documento fundacional: la Carta de las Naciones Unidas. Según recuerdan desde el organismo con sede en Nueva York, la firma de este documento ―condición de las 192 naciones que hoy integran la organización para formar parte de la misma― “recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas está en la ciudad estadounidense de Nueva York (AP Photo/Ted Shaffrey, File) Ted Shaffrey - AP

Efemérides del 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1842 – Muere el político y militar chileno Bernardo O’Higgins.

1929 – “Jueves Negro” en Estados Unidos: cae la Bolsa de Valores de Nueva York y así se da inicio a la denominada “Gran Depresión”.

1934 – Nace el músico británico Bill Wyman. Fue integrante de The Rolling Stones , donde tocó el bajo entre 1962 y 1993.

1939 – Nace el actor estadounidense F. Murray Abraham .

1942 – Nace el escritor y cineasta colombiano nacionalizado mexicano Fernando Vallejo .

1945 – Entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas que marca el punto de partida para la ONU.

1957 – Muere el diseñador de moda francés Christian Dior .

1963 – Nace la cantautora española Rosana .

. 1970 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino José Luis Calderón.

1975 – Nace el exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel. En la Argentina jugó en River Plate.

1985 – Argentinos Juniors vence por penales a América de Cali en Asunción del Paraguay y se consagra campeón de la Copa Libertadores.

1985 – Nace la actriz y modelo argentina Agustina Córdova.

1985 – Nace el exfutbolista y director técnico británico de origen galés Wayne Rooney.