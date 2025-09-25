Las efemérides del 25 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Mundial del Farmacéutico.

Se trata de una fecha establecida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que trabaja por el desarrollo de este sector, fundamental para la salud de todos los países. La efeméride para saludar a los profesionales de esta ciencia fue elegida a través de un consejo llevado a cabo en 2009 en la ciudad turca de Estambul, en honor a la fundación del FIP un día como hoy, pero de 1912. Esta organización no gubernamental fue fundada en Países Bajos y engloba asociaciones farmacéuticas de todo el mundo. Esta entidad colabora de cerca con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y vela por los derechos de los trabajadores que hoy celebran su día.

El Día del Farmacéutico se celebra todos los 25 de septiembre Rodrigo Nespolo - LA NACION

Efemérides del 25 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1897 – Nace el narrador y poeta estadounidense William Faulkner.

1929 – Nace el actor y director argentino “Pepe” Soriano .

1942 – Nace el boxeador de peso pesado argentino Oscar “Ringo” Bonavena.

1944 – Nace el actor Michael Douglas .

1951 – Nace el cineasta español Pedro Almodóvar.

1952 – Nace el actor Christopher Reeve, famoso por su interpretación de Superman .

famoso por su interpretación de . 1968 – Nace el actor y músico estadounidense Will Smith.

1969 – Nace la actriz británica Catherine Zeta-Jones.

1972 – Muere Alejandra Pizarnik , poetisa argentina.

poetisa argentina. 1994 – El jugador de fútbol uruguayo Enzo Francescoli volvió a River Plate.