Efemérides del 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este lunes 6 de octubre incluyen el Día Nacional del Circo, entre otros eventos y aniversarios celebrados en esta fecha
- 2 minutos de lectura'
Las efemérides del 6 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Nacional del Circo.
La fecha que celebra esta disciplina artística toma el aniversario del nacimiento de José “Pepe” Podestá, actor y artista circense uruguayo que junto a sus hermanos Gerónimo, Pablo y Antonio formó la Compañía de los Hermanos Podestá. Aunque nacido en el país oriental, los padres de Pepe habían migrado a Buenos Aires de Italia en 1846 y sus hermanos Luis y Antonio habían nacido en la capital argentina. Pero fue en Montevideo donde nació Pepe, quien se hizo popular a través de su personaje Pepino el 88, un payaso famoso en ambas orillas del Río de la Plata. Tanto él como sus hermanos dominaban distintas artes circenses: eran gimnastas, acróbatas, trapecistas y jinetes, a lo que se sumaban los recursos del canto, la guitarra y el baile. Pepe era su director y luego adoptó a otros actores, como Florencio Parravicini, Orfilia Rico, Elías Alippi, Olinda Bozán y Enrique Muiño, que formarían sus propias compañías. En honor a su destacada labor por la difusión del circo, se celebra hoy el día nacional de esta disciplina.
Efemérides del 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1866 – Nace Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, pionero de la radio.
- 1927 – Se estrena El cantor de Jazz, primer largometraje sonoro.
- 1948 – En Asgabat, entonces la Unión Soviética, hoy capital de Turkmenistán, sucede un terremoto que deja un saldo de entre 110.000 y 178.000 víctimas.
- 1958 – Nace Marcelo Zlotogwiazda, periodista argentino.
- 1972 – Nace Julieta Ortega, actriz argentina.
- 1978 – Nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina.
- 1979 – Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de Estados Unidos.
- 1989 - Muere la actriz estadounidense Bette Davis.
- 2010 - Se lanza la plataforma Instagram.
- 2019 - Muere Ginger Baker, músico inglés.
- 2020 - Muere Eddie Van Halen, músico neerlandés.
- Se celebra el Día del Circo en la Argentina.
- Se celebra el Día de los Museos Municipales.
Otras noticias de Efemérides
- 1
Día Mundial de los Animales: por qué se celebra hoy
- 2
Efemérides del 5 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 3
La familia real se agranda: la reina Máxima y Guillermo revelaron el nombre del nuevo integrante
- 4
Un restaurante se volvió viral en redes sociales por servir un único plato que todo el mundo quiere probar