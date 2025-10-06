Las efemérides del 6 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Nacional del Circo.

La fecha que celebra esta disciplina artística toma el aniversario del nacimiento de José “Pepe” Podestá, actor y artista circense uruguayo que junto a sus hermanos Gerónimo, Pablo y Antonio formó la Compañía de los Hermanos Podestá. Aunque nacido en el país oriental, los padres de Pepe habían migrado a Buenos Aires de Italia en 1846 y sus hermanos Luis y Antonio habían nacido en la capital argentina. Pero fue en Montevideo donde nació Pepe, quien se hizo popular a través de su personaje Pepino el 88, un payaso famoso en ambas orillas del Río de la Plata. Tanto él como sus hermanos dominaban distintas artes circenses: eran gimnastas, acróbatas, trapecistas y jinetes, a lo que se sumaban los recursos del canto, la guitarra y el baile. Pepe era su director y luego adoptó a otros actores, como Florencio Parravicini, Orfilia Rico, Elías Alippi, Olinda Bozán y Enrique Muiño, que formarían sus propias compañías. En honor a su destacada labor por la difusión del circo, se celebra hoy el día nacional de esta disciplina.

José "Pepe" Podestá caracterizado como Pepino el 88, su personaje más conocido Archivo

Efemérides del 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1866 – Nace Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, pionero de la radio.

inventor canadiense, pionero de la radio. 1927 – Se estrena El cantor de Jazz , primer largometraje sonoro.

, primer largometraje sonoro. 1948 – En Asgabat, entonces la Unión Soviética, hoy capital de Turkmenistán, sucede un terremoto que deja un saldo de entre 110.000 y 178.000 víctimas.

1958 – Nace Marcelo Zlotogwiazda, periodista argentino.

periodista argentino. 1972 – Nace Julieta Ortega , actriz argentina.

, actriz argentina. 1978 – Nace Pamela David, modelo, actriz y conductora argentina.

modelo, actriz y conductora argentina. 1979 – Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de Estados Unidos.

1989 - Muere la actriz estadounidense Bette Davis.