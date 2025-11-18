El significado de la validación para un hombre

Al igual que una mujer, un varón necesita ser validado por su padre: reconocido y aceptado como suyo. Esa afirmación paterna le da fuerza y confianza en sí mismo. Por ende, te invito a considerar tres situaciones en la relación entre un padre y su hijo varón que suelen influir en la autoestima de este último.

Un padre que está ausente

Muchos padres no logran asumir la responsabilidad de criar a un hijo, y por eso tantos varones no han recibido el reconocimiento de su papá. La estima de quien es abandonado suele quedar con un “agujero” que lo impulsa a buscar el amor no recibido en otras personas o en cosas como posesiones, actividades o profesiones. Sin embargo, esto no es determinante: la vida siempre nos acerca personas maravillosas que pueden brindar ese afecto incondicional y la validación que nos faltó. ¡El pasado nunca determina el futuro!

Un padre que presenta ambivalencia

¿Qué significa esto? Un padre que, en un momento, demuestra afecto; y, en otro momento, maltrata. Es decir, que su actitud habitual es de amor-odio. Un varón que crece rodeado de dicha ambigüedad suele albergar sentimientos de odio en su corazón. De adulto, ese hombre suele volverse intolerante, propenso a ataques de ira y a explotar por cualquier motivo. En otras palabras, pierde el control ante cualquier presión externa. Por lo general, este varón levanta muros a su alrededor y no permite que nadie conozca su corazón ni le exprese afecto. Además, suele desarrollar sentimientos ambivalentes en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, puede desear un empleo durante mucho tiempo y, una vez que lo obtiene, descuidarlo hasta terminar siendo despedido.

Un padre que es solo proveedor

Este es el papá que trabaja duro y se esfuerza para proveer a su familia con el sustento y todo lo necesario… pero nada más. Casi siempre es una buena persona, dispuesta a ayudar a los suyos, especialmente en lo económico y en lo material, pero allí se agota su aporte.

Entonces, ¿qué le sucede a un varón que no ha recibido validación de parte de su padre? No será capaz de tomar las mejores oportunidades que la vida le presente, tales como un buen estudio, una profesión que disfruta, una pareja que lo ama, un empleo excelente, un gran negocio. Esto se debe a que la fuerza o firmeza que le faltó no le permite confiar en sí mismo ni en la vida a la que debe enfrentarse al crecer. En otras palabras, ese hombre siente que “no merece” nada bueno y cree que el éxito está bien para los demás, pero no para él.

Ese adulto herido necesita sanar su interior a través de la validación que debe darse a sí mismo. Tal vez requiera buscar ayuda profesional adecuada, pero tiene que empezar por cambiar su actitud hacia sí mismo y hablarse las palabras de afirmación que no escuchó de su padre. Con el tiempo, estas palabras irán penetrando en su espíritu y le otorgarán la seguridad interior y la confianza en sí mismo que tanto anhela.