Muchas personas sienten que están llegando a fin de año agotadas, tanto física como mental o emocionalmente. Y muchas otras abren un espacio para realizar un balance con respecto a todo aquello que han logrado, o no, en los últimos 12 meses.

Lo cierto es que no precisamos un momento especial del año para enfocarnos en nuestras metas, puesto que, si disfrutamos de buena salud, aun cuando la vida nos presente obstáculos que superar, siempre podremos hallar nuevas oportunidades en todas las áreas vitales. Cada uno de nosotros, sea que lo sepamos o no, tenemos la capacidad de cambiar, porque nacemos con un potencial ilimitado que portamos en nuestro interior.

En esta época tan particular que atravesamos, es mi deseo compartir algunos conceptos que todos podemos aplicar en cualquier época del año. Siempre es una buena ocasión para perseguir un sueño, pero esta actitud nos pide enfrentar lo nuevo. Para ello, es fundamental adoptar una mentalidad flexible que nos permita generar cambios.

¿Cómo te llevás con el cambio? Si hoy sentís que algún área de tu vida no está funcionando como te gustaría, sí o sí necesitarás abrazar el cambio. Hay mucha gente que se queja de una situación que dicen ya no tolerar, pero no se activan para accionar y modificarla. Jamás obtendremos resultados diferentes si seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo.

Cada ser humano posee una manera personal de funcionar. La psicología lo denomina “cultura organizacional”, que no es otra cosa que nuestros hábitos. Tal vez tu manera de funcionar es distinta de la mía, y viceversa. Esto es así porque primero adquirimos conocimiento en nuestra familia de origen y, luego, en la sociedad en la que nos movemos.

Lo cierto es que todos somos capaces de cambiar si así nos lo proponemos. Podemos, por ejemplo, abandonar eso que nos hace mal o que ya no nos resulta útil, para dedicarnos a eso que nos beneficia y nos brinda los mejores resultados.

Hoy, más que nunca, no deberíamos temerle al cambio y estar dispuestos a modificar lo que haga falta, en esta o en cualquier época del año, ya que nada permanece tal como era antes. El cambio nos mantiene vivos y, si estamos determinados a accionar hasta agotar nuestro potencial, nunca nos faltarán las oportunidades para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos.