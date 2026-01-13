Martes 13: los mejores memes de un día cargado de “mala suerte”

El Martes 13 es una jornada especial en el calendario. Principalmente, las personas creen que no hay que casarse ni embarcar en un viaje, pero lo cierto es que muchos creen que la mala suerte acompaña a todas las tareas del día.

La superstición negativa que rodea al martes 13 o al número 13 es una tradición de larga data que también aplica a los viernes 13, aunque en otros puntos del mapa mundial.

Martes 13, un día de mala suerte para los supersticiosos Gemini

Una gran parte de las señales negativas sobre esta cifra provienen de la Biblia: Jesús junto a sus discípulos sumaron 13 en la Última Cena —Judas fue el último comensal—, también existe la creencia de que fue crucificado un viernes 13, y es en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis donde aparece la primera referencia al Anticristo.

Por otra parte, las prácticas esotéricas indican que este número en el mazo del tarot significa “la muerte” y está asociado a “la yeta” o mala suerte. Es por eso que todos estos indicios empezaron a arraigarse en la cultura popular.

A raíz de estas creencias, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco e idearon los más ingeniosos memes.

Los mejores memes del martes 13

Yo apenas se haga martes 13 y se venga el anuncio del tour pic.twitter.com/1YUwCvkdkv — ᴄᴀᴍɪ ᴠɪᴏ ᴀ ꜱᴇᴏᴋᴊɪɴᴬᴵᴿᴮᴬᴳ🍊🇦🇷 (@itscamitr) January 12, 2026

