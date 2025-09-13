Es cocinera mexicana y revela tres recetas clásicas del guacamole: el secreto de una experta para que no se ponga oscuro

Janet Kushner es una cocinera que ha ganado millones de seguidores en las redes sociales gracias a su canal de YouTube, creado en 2014, Jauja Cocina Mexicana. Entre sus cientos de videos, destaca uno en el que mostró tres recetas clásicas de guacamole y reveló el secreto de los expertos para que no se ponga oscuro.

Guacamole: tres recetas clásicas de la cocina mexicana

Originaria de la Ciudad de México y residente de Austin, Texas, Kushner y su esposo Jack Pappo, han sumado más de nueve millones de suscriptores en su canal y se han ganado el cariño de muchos gracias a sus preparaciones sencillas, como estas de guacamole. De acuerdo con la cocinera, un platillo que es “siempre es el acompañamiento perfecto en las comidas con la familia”.

Además de su canal de YouTube, creado en 2014, Janet Kushner es autora de un libro de cocina mexicana

1. Guacamole tradicional - Ingredientes

2 aguacates (paltas) medianos (maduros, pero firmes)

1 jitomate (tomate) chico (o ¼ de jitomate grande), picado

¼ de cebolla picada

1 chile serrano picado (al gusto)

1 manojito de cilantro fresco picado

Jugo de limón (al gusto)

Sal (al gusto)

Preparación:

Partir los aguacates en cuatro mitades, retirar las semillas y extraer la pulpa con una cuchara.

Colocar la pulpa en un recipiente, agregar sal y un poco de jugo de limón. Machacar ligeramente con un tenedor.

Incorporar el tomate, la cebolla, el chile y el cilantro picados.

Mezclar bien y rectificar sazón con más sal o limón, si es necesario.

2. Guacamole verde - Ingredientes

2 aguacates medianos

2 tomates verdes picados

1 chile serrano picado (al gusto)

¼ de cebolla picada

1 puñito de cilantro fresco picado

Sal (al gusto)

Preparación:

En un molcajete, machacar el chile serrano, el cilantro y un poco de sal.

Añadir el tomate verde picado y continuar con el machacado hasta obtener una pasta.

Incorporar la pulpa de los aguacates y machacar ligeramente para dejar una textura rústica.

Agregar la cebolla y un poco más de cilantro picado. Mezclar bien.

Rectificar de sal y servir acompañado de queso fresco.

Kushner explica que “lo bonito” de esta preparación de guacamole es que la acidez del tomate verde ayuda a que no se oscurezca.

3. Guacamole con chicharrón - Ingredientes

2 aguacates medianos

2 jitomates chicos picados (más cantidad que en la receta tradicional)

¼ de cebolla picada

1 chile serrano picado (al gusto)

1 manojito de cilantro fresco picado

Jugo de limón (al gusto)

Sal (al gusto)

Trozos de chicharrón al gusto

Preparación:

Partir los aguacates, retirar la semilla y colocar la pulpa en un recipiente.

Agregar sal y un poco de jugo de limón. Machacar ligeramente para que conserve textura.

Incorporar el jitomate, la cebolla, el chile y el cilantro picados. Mezclar suavemente.

Justo antes de servir, añadir los trozos de chicharrón.

La cocinera mexicana aconseja disfrutar este acompañamiento con tortillas calientes y recién hechas.

El secreto de los expertos para que el guacamole no se ponga oscuro

Además de las tres recetas de guacamole, Kushner también reveló algunos secretos para que la preparación no se ponga oscura. La cocinera explicó que el jugo de limón ayuda a retardar la oxidación, es decir, que no cambie de color rápidamente.

Agregar las semillas del aguacate a la preparación ayudará a que no se oscurezca

Asimismo, indicó que si no se va a servir de inmediato, se le pueden agregar las semillas para retrasar el oscurecimiento del aguacate. Otro consejo es cubrir el guacamole con plástico de cocina bien pegado a la superficie, “porque el aire es enemigo del aguacate”.

“Incluso, si van a guardar guacamole sobrante en un envase, primero cubran la superficie con plástico antes de taparlo y llevarlo al refrigerador”, agregó.

La famosa cocinera de YouTube es también la autora del libro ¡Vámonos a la estufa! Con Janet, editado por Larousse Cocina.