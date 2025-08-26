Es experto en perfumes y revela la diferencia entre un EDP y un EDT: ¿cuál dura más?

El coleccionista de perfumes Pablo Martini explicó las diferencias técnicas entre fragancias y detalló cómo la concentración de aceites esenciales influye en su intensidad y duración. El experto aclaró las claves que permiten distinguir un Eau de Parfum (EDP) de un Eau de Toilette (EDT).

EDP vs. EDT: qué tan duraderos son los perfumes

Martini explicó que la diferencia entre EDP y el EDT radica en la concentración de la esencia dentro del perfume: “La botella tiene un 10% de la fragancia que elabora el perfumista, el otro 90% es la otra parte que se compone de alcohol, agua y otros ingredientes. La esencia del perfume, lo que le da el aroma a todo el líquido, es ese porcentaje mínimo. Ahí está la diferencia técnica entre EDP y EDT”.

Estas son las diferencias entre un Eau de Parfum (EDP) y un Eau de Toilette (EDT) Freepik

El coleccionista precisó que un 5% de esencia corresponde a un Eau de Colonia, un 10% a un EDT, un 15% a un EDP y entre 20% y 25% a un Parfum. “Lo que realmente determina la duración de la esencia son las moléculas que tiene la fragancia, es decir, sus ingredientes”, detalló.

Por su parte, el sitio Sairam Perfumes indicó que el EDP, al poseer mayor grado de aceites esenciales, es más duradero e intenso. En estos casos la fragancia puede superar las seis horas en piel, a diferencia de un EDT, que suele durar entre tres y cinco horas. La ventaja del EDT es que en la mayoría de los casos proyecta más y tiene mayor alcance debido a que contiene más alcohol, lo que lo hace más volátil.

EDT o EDP: cuál elegir y para qué ocasión

La empresa de perfumes recomienda para uso diario optar por un EDT, por ser más suave y evitar saturar tanto a quien lo lleva como a quienes lo rodean. En cambio, para eventos especiales, un EDP resulta más adecuado por su mayor intensidad. Si la fragancia es ligera, se puede elegir cualquiera de las dos presentaciones, mientras que si es intensa, como un aroma amaderado, es preferible el EDT.

El EDP, al poseer mayor grado de aceites esenciales, es más duradero e intenso que el EDT Pexels

El EDP más caro que un EDT. El primero resulta ideal para espacios cerrados, como una oficina, ya que su aroma permanece cercano a quien lo usa. En cambio, el EDT libera toda su fragancia y hace el ambiente se llene de aroma, aunque su duración sea menor.

Cómo aplicar el perfume de la forma correcta para que dure más, según Yusuf Madappen

El perfumista Yusuf Madappen, originario de Kerala, en India, y conocido como el ‘Dr. de las Fragancias’, indicó que para aplicar el perfume correctamente se debe rociar la colonia por todo el cuerpo: “Especialmente si se lleva ropa de algodón, ya que la fragancia durará más”.

Cómo aplicar de la forma correcta el perfume, según el experto (YouTube: @OfficialYusufBhaiPerfumer)

En tanto, al ser consultado sobre cuál era la fragancia más destacada a nivel internacional, afirmó: “No existe el mejor perfume del mundo, ya que depende de cada persona. Cada individuo tiene una colonia favorita única, pero cuando alguien elige su preferida, no se trata solo del aroma, sino también de los recuerdos que evoca“.