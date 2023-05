La Aduana subasta un auto que tiene una insólita condición

escuchar

Dentro de la lista de subastas que realiza la Aduana sobre objetos incautados, apareció un auto que llamó la atención por un motivo en particular: no puede usarse dentro de la Argentina. El vehículo, que se subastará el 1° de junio, fue retenido en Misiones luego de que entró ilegalmente al país y se encuentra en un depósito a la espera del remate.

Con frecuencia, se llevan a cabo subastas de objetos retenidos que están en control del organismo. Los artículos que se incluyen en los remates se pueden consultar en un sitio web y en muchos casos otorgan también la posibilidad de ser revisados presencialmente en horarios determinados.

En ese contexto, se presentó un Kia Sorento 2008 dentro de un lote para la subasta del 1° de junio. El proceso está a cargo del Banco Ciudad, el cual publicó en su sitio web las condiciones del auto y el precio base que tiene. El vehículo pertenece al lote N°9 de la subasta N° 3013 que se llevará a cabo en la mencionada fecha a partir de las 13.

Más allá de las características del modelo, hay algunas cuestiones que llaman la atención y que podrían disuadir a algunos compradores. En primer lugar y según lo que se puede observar en las imágenes, el auto se encuentra en un depósito al aire libre junto a otra gran cantidad de vehículos. Aunque esto no represente un problema en sí, no hay ningún tipo de cuidado especial para su protección y no queda claro en qué condiciones está preservado antes del remate.

El Kia Sorento 2008 que subasta la Aduana Gentileza Banco Ciudad

Esto se aclara en la descripción del lote, en donde se remarcó que no hay posibilidad de reclamo en caso de que surja cualquier problema sobre el estado del mismo: “Se vende en el estado que se encuentra y se exhibe”. De acuerdo a lo que informa oficialmente la entidad bancaria, el Sorento se encuentra en el km 9,5 de la Ruta Nacional 12 en Posadas, Misiones y allí aguardará hasta que un comprador se adjudique su propiedad en la subasta.

El precio y la especificación sobre la prohibición de manejar en la Argentina el auto que subasta la Aduana Captura

Por otra parte, el inconveniente principal y más llamativo es que quien se quede con el auto no podrá manejarlo en la Argentina. Secuestrado tras su ingreso ilegal desde Paraguay, deberá ser enviado nuevamente a su país de origen. “Se comercializa únicamente para reexportación. No posee libre circulación en el territorio nacional”, reza la descripción del lote.

En el apartado de “condiciones de venta”, se especificó que los gastos del trámite para sacarlo del país corren a cuenta del propietario. El sitio también indicó que el precio base del automotor es de $1.392.952.

Como curiosidad, este lote es el único de la subasta que no paga IVA, a diferencia de los otros artículos que tributan el 10,5 o 21 por ciento. Tanto el auto como bolsas de trigo, soja y maíz, que también fueron retenidos en la provincia de Misiones, tuvieron un período de exhibición que comenzó el lunes a las 9 de la mañana y finalizó este miércoles en horas del mediodía.

