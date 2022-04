La increíble historia de Frankie Ligh, el políglota autodidacta de YouTube que habla veinte idiomas

Para algunas personas aprender un idioma no es nada sencillo, sin embargo, existen otras que tienen la capacidad de hablar más de uno en un corto tiempo. Ese es el caso de Frankie Ligh, un joven estadounidense que es uno de los políglotas más conocidos en YouTube. Habla al menos 20 idiomas y lo practica con extranjeros que residen en Nueva York. Cada video que publica se vuelve viral y a continuación su increíble historia.

Frankie Light vive en Nueva York y, a la edad de 27 años, aprendió más de 20 idiomas. Según explica The New York Times, el joven se volvió una celebridad en YouTube por publicar videos en donde conversa con extranjeros residentes de su ciudad de una manera improvisada.

De padres sordos, creció prácticamente marginado en su vecindario de East Flatbush, en Brooklyn y en su misma escuela, según revela el sitio citado. Sin embargo, aprendió el lenguaje de señas y conoció a temprana edad el criollo jamaiquino, además del criollo haitiano, dado que sus vecinos provenían de esas naciones.

Después de estar dos semestres en una universidad comunitaria, terminó abandonándola y se dedicó a trabajar en una barbería. En simultáneo, conoció en Internet el canal de YouTube de Laoshu, quien había aprendido 20 idiomas por su cuenta y charlaba con inmigrantes en Ohio.

Empezó aprendiendo chino mandarín

El trabajo del fallecido youtuber le sirvió de inspiración a Frankie, quien empezó por aprender chino mandarín, uno de los idiomas más difíciles para las personas que habitan en países de habla inglesa. “Quería demostrar que podía hacer algo desafiante si me lo propongo”, dijo en entrevista con The New York Times.

Sin salir de Nueva York, se desplazó al barrio chino de Flushing, en Queens, y consiguió un trabajo en un salón de belleza para estar cerca de los extranjeros residentes. Después de un año, dominó el idioma y se contactó con otro famoso youtuber, el newyorkino Arieh Smith. Xiaoma (“Caballito” en mandarín), como es conocido, cuenta con más de 4 millones de suscriptores y no dudó en reunirse con Frankie.

“Me envió un correo electrónico frío de la nada”, admitió Smith para New York Times. “Me dice: ‘Oye, soy negro y hablo mandarín muy bien, y lo aprendí trabajando en una peluquería en Flushing’. Y yo estoy como: ‘¿Qué? ¡Eso es una locura!’”, agregó.

Ambos grabaron un video en un salón de belleza cuyos dueños son de origen chino. Los jóvenes sorprendieron a los trabajadores chinos y el video fue un éxito en YouTube, donde superó los cuatro millones de reproducciones.

Sus videos son virales

La publicación, titulada “Chicos blanco y negro sorprenden a peluquería china con perfecto mandarín”, lanzó al estrellato a Frankie, quien publicó desde entonces decenas de videos en su canal de YouTube donde entabla conversaciones con extranjeros residentes en Nueva York. Es más, recientemente el joven sorprendió a sus seguidores al tratar de conversar con judíos en yiddish, un idioma perteneciente a las comunidades judías.

Krankie confesó que utilizó Duolingo, la popular aplicación de idiomas, para ese propósito. En la actualidad, Frankie Light tiene más de 260 mil suscriptores en su canal de YouTube y sus videos cuentan con millones de visualizaciones.

¿Quiénes son políglotas?

Las personas políglotas son aquellas que hablan varias lenguas, además de su lengua materna, y logran usarlas para comunicarse sin problemas, según el sitio web Políglota.org. Si un texto está escrito en varias idiomas también se considera un texto políglota.