La rutina para aumentar la esperanza de vida que recomienda Peter Attia, experto en longevidad de Texas

Peter Attia, médico especializado en longevidad y prevención, desarrolló un método de intervención temprana y personalizada para disminuir el impacto de las principales causas de mortalidad. En ese sentido, explicó que su estrategia para aumentar la esperanza de vida se centra en reducir los riesgos de cuatro grupos de enfermedades: cardiovasculares, cáncer, trastornos neurodegenerativos y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

Claves para aumentar la esperanza de vida: control de factores de riesgo y detección temprana

Para Attia, la clave está en el seguimiento constante de marcadores de salud específicos y en la aplicación de cambios en el estilo de vida. Durante su participación en el pódcast FoundMyFitness, conducido por la científica Rhonda Patrick, una de sus recomendaciones fue la medición directa de la apolipoproteína B (ApoB), un indicador crítico del riesgo cardiovascular, con el objetivo de mantenerlo en niveles muy bajos durante toda la vida.

Attia sostuvo que no basta con intervenir cuando la enfermedad ya se ha desarrollado, sino que es necesario actuar de forma agresiva para evitar su aparición. En el caso del cáncer, por ejemplo, aconsejó colonoscopias a partir de los 40 años y pruebas complementarias como resonancias magnéticas o ultrasonidos mamarios para las mujeres.

“La colonoscopia es una prueba que tiene un 100% de sensibilidad y una especificidad muy alta. Sin embargo, a pesar de su alta eficacia, conlleva riesgos físicos”, advirtió.

También sugirió el uso de biopsias líquidas para la detección de tumores en etapas iniciales y tomografías de baja dosis para personas con antecedentes de tabaquismo. “La única verdad sobre el cáncer es que cuando se trata en una etapa temprana, se tendrá un mejor resultado que si se trata en una etapa posterior”, enfatizó.

Peter Attia participó del pódcast FoundMyFitness para explicar cómo su estrategia se centra en reducir los riesgos de enfermedades y aumentar la esperanza de vida Captura de pantalla Youtube FoundMyFitness

En cuanto a la salud metabólica, remarcó la importancia del entrenamiento cardiovascular estructurado para mejorar el VO2 máximo [cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso], métrica que considera un predictor clave de longevidad.

Además, subrayó la relevancia de mantener una composición corporal saludable y un control estricto de la presión arterial, así como también evitar el tabaquismo en cualquier cantidad.

El especialista considera al ejercicio como lo "más importante" desde un punto de vista fisiológico

Hábitos diarios que forman parte de su rutina para aumentar la esperanza de vida

Para fomentar una mayor longevidad, Attia aplica a su vida las estrategias que promueve en sus pacientes. Según detalló, la rutina se centra en varios pilares fundamentales: