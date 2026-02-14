Louise Wang, gastroenteróloga de Yale: ¿es verdad que beber agua caliente mejora la digestión?

Existe una creencia popular ampliamente difundida que sostiene que beber agua caliente aporta beneficios al sistema digestivo. Sin embargo, ante el creciente interés por saber si este hábito realmente mejora los procesos metabólicos o si se trata de un mito cultural, una especialista en gastroenterología de la Universidad de Yale, EE.UU., analizó la evidencia científica disponible sobre el impacto real de la temperatura del agua en la salud gastrointestinal.

Según expertos: ¿beber agua caliente mejora la digestión?

La doctora Louise Wang, gastroenteróloga y docente de la Facultad de Medicina de Yale, afirmó que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que el agua caliente ofrezca ventajas clínicas frente al agua fría o a temperatura ambiente, señaló a Today.

El consumo de agua caliente no tiene respaldo científico acerca de sus beneficios para la digestión (Pexels/Erik Mclean)

De acuerdo con el consenso médico, el factor clave para el bienestar digestivo y metabólico es mantener una hidratación adecuada, mientras que la temperatura del agua cumple un rol secundario, explicó la especialista.

El efecto de la temperatura del agua en el organismo es breve y transitorio, debido a los mecanismos naturales de regulación térmica del cuerpo humano.

Una vez ingerida, el agua se adapta rápidamente a la temperatura interna del organismo al entrar en contacto con el esófago y el sistema digestivo superior.

En pocos minutos, el líquido alcanza la temperatura corporal promedio de 98,6 °F (37 °C), lo que neutraliza casi de inmediato cualquier efecto térmico inicial. Esta rápida adaptación fisiológica dificulta la investigación clínica, ya que el estímulo térmico desaparece en un lapso muy corto.

Por ese motivo, la evidencia científica disponible sugiere que cualquier posible beneficio del agua caliente es temporal y no genera efectos sostenidos en la digestión ni en el metabolismo.

Para los expertos lo ideal es mantener una correcta hidratación, que supere los dos litros de agua al día (Pexels/Engin Akyurt)

Los beneficios del agua caliente en el cuerpo: mitos vs. realidad

Al consumo de agua caliente se le atribuyen diversos beneficios para la salud. No obstante, muchos de ellos carecen de respaldo científico, según explicaron especialistas de UVA Health.

Ayuda a la digestión: mito. La digestión depende de la hidratación general, no de la temperatura del agua.

mito. La digestión depende de la hidratación general, no de la temperatura del agua. Alivia el dolor de garganta: mito parcial. El agua tibia puede aliviar momentáneamente la irritación, pero no elimina virus ni bacterias .

mito parcial. El agua tibia puede aliviar momentáneamente la irritación, pero . Ayuda a perder peso: mito. El metabolismo está regulado por factores hormonales, la actividad física y la ingesta calórica, no por la temperatura del agua.

mito. El metabolismo está regulado por factores hormonales, la actividad física y la ingesta calórica, no por la temperatura del agua. Reduce el apetito: mito. Beber agua antes de las comidas —sea caliente o fría— puede generar sensación de saciedad, pero no por su temperatura.

mito. Beber agua antes de las comidas —sea caliente o fría— puede generar sensación de saciedad, pero no por su temperatura. Mejora la circulación: falso. Al llegar al estómago, el agua ya se ha enfriado o calentado hasta igualar la temperatura corporal.

La mayoría de los beneficios de consumir agua caliente son falsos (Pexels/Engin Akyurt)

Cuáles son los riesgos potenciales de beber agua caliente

El consumo de agua caliente puede presentar algunos riesgos para el organismo. Entre ellos se incluyen los siguientes, según Care Hospitals.

Quemaduras: temperaturas superiores a 140 °F (60 °C) pueden dañar la boca, el esófago o la mucosa gástrica.

temperaturas superiores a pueden dañar la boca, el esófago o la mucosa gástrica. Daño al esmalte dental: el consumo frecuente de agua muy caliente puede debilitar el esmalte con el tiempo.

el consumo frecuente de agua muy caliente puede debilitar el esmalte con el tiempo. Empeoramiento de afecciones preexistentes: personas con reflujo ácido o úlceras pueden experimentar síntomas más intensos.

personas con reflujo ácido o úlceras pueden experimentar síntomas más intensos. Pérdida de minerales: el consumo excesivo podría favorecer la eliminación de minerales a través del sudor o la orina.

el consumo excesivo podría favorecer la eliminación de minerales a través del sudor o la orina. Riesgo de cáncer de esófago: el consumo habitual de bebidas muy calientes se ha asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer esofágico.

Los expertos coinciden en que lo más importante es mantener una hidratación adecuada. En términos generales, el cuerpo humano necesita entre dos y 2,5 litros de agua al día para funcionar correctamente, independientemente de la temperatura del líquido.