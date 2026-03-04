Escuchó un ruido extraño en la puerta de su casa y cuando fue a ver la cámara, no podía creer quién había vuelto

Erin Sullivan y su gato Cricket protagonizaron un conmovedor reencuentro tras seis semanas de ausencia de la mascota, en un evento que quedó captado por la cámara de seguridad del frente de la casa. Este tierno momento puso fin a una angustiante búsqueda que mantuvo a su dueña en vilo por más de un mes, luego de que el felino sorprendiera a su propietaria al reaparecer cuando la esperanza se desvanecía. La escena enterneció a todos y se replicó en las redes sociales.

Cricket, un gato que solía alternar entre interior y exterior, nunca se había alejado de casa desde que fue adoptado. Sin embargo, un fatídico día de otoño desapareció sin dejar ningún rastro. Tan pronto como notó su ausencia, Sullivan revisó “todas las noches” las imágenes de sus cámaras de seguridad. “¡No había ninguna señal de él en las cámaras en absoluto durante ese tiempo!”, le dijo Sullivan a The Dodo.

El gato había desaparecido sin dejar rastro para la familia (Foto: The Dodo)

Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una intensa búsqueda. Durante el día, Sullivan buscaba en las inmediaciones de la vivienda junto a sus perros Lulu y Hamm, y por las noches, monitoreaba “fielmente” las cámaras de seguridad con la esperanza de un avistamiento, contó. Sin embargo, la ausencia se prolongó y las semanas se convirtieron en un mes, y todavía no había señales de Cricket. Sullivan comenzó a sentirse derrotada y perder el ánimo en una búsqueda infructuosa. No quería pensar lo peor pero las probabilidades de que el gato no apareciera cada vez eran más grandes.

Una tarde, seis semanas después de la desaparición, un suceso inesperado rompió el silencio. Mientras Sullivan estaba sacando la basura, percibió un “ruido extraño” desde la galería delantera que la alertó. “Escuché maullidos extraños que venían del frente de la casa”, afirmó y precisó que el sonido era “muy fuerte”. El corazón de Erin se detuvo al reconocer los gritos: “Dejé la basura y fui a ver”, contó y corrió hacia la entrada.

La historia terminó con un final feliz para la familia (Foto: The Dodo)

Lo que encontró en los escalones superó sus expectativas. Allí estaba Cricket, como si nada hubiera pasado. “Estaba maullando en los escalones como diciendo ‘¡Mamá! ¡Hola! ¡Volví! ¡Aliméntame ahora!’”, recordó entre risas la mujer. Tras semanas de una angustiosa búsqueda y de haber temido lo peor, su “dulce bebé” había regresado. “Estaba muy flaco pero en buenas condiciones. Lo recogí con mis brazos y enterré la cara en su pelaje”, reconoció la dueña al ver a su gatito y lo entró a casa, para darle de comer su comida favorita. Además, sometió al felino a un baño ya que se notaba que había estado por lugares bastante sucios.

Ya pasaron varios meses desde el regreso de Cricket y el gato ya logró recuperar su peso. “Nunca se salta una comida”, bromeó Erin y comentó que el animalito extraviado disfruta de “interminables mimos con su familia”. Cricket sigue aventurero, pero ya no sale de la propiedad para explorar, como si se hubiera dado cuenta del peligro que corrió en esas semanas. “Ahora está perfectamente contento de estar en casa y yo no puedo estar más feliz de tenerlo conmigo. Es el chico más dulce y no se alejó mucho desde entonces”, aseguró Sullivan.