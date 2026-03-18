Un viajero perdido vio una “pequeña figura blanca” al borde de la ruta y terminó salvando una vida
El hecho se dio en Australia y puso en el centro de atención en un animalito que se encontraba en un estado crítico de salud
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Un problema en el sistema de navegación satelital (GPS) de una viajera, en un camino rural de Australia, derivó en un rescate fortuito que cambió el destino de una oveja, quien se encontraba en una situación crítica de salud.
El incidente ocurrió cuando la conductora, desorientada tras la descoordinación de su GPS, divisó una pequeña silueta blanca a la vera del camino. Se trataba de un ejemplar que se había alejado de una manada y presentaba signos evidentes de deterioro físico, como un andar irregular y manchas de pintura azul en su lana, indicio habitual de un tratamiento por miasis (infestación de larvas) que no había sido suficiente para estabilizar su salud.
Ante la emergencia, la mujer contactó a Pam Ahern, fundadora del santuario especializado Edgar’s Mission. Debido a la distancia, la rescatista coordinó el auxilio inicial con el grupo de rescate local J&D’s Farm Sanctuary.
Durante la espera, se produjo un encuentro determinante con el propietario legal del animal, quien regresaba al lugar para recuperarlo. Tras una mediación centrada en el estado de vulnerabilidad de la oveja, la mujer logró persuadir al productor para que cediera la custodia de la oveja, garantizándole así una asistencia pedagógica y veterinaria de la que carecía en el ámbito comercial.
Rebautizada como Jilly, la oveja fue trasladada a las instalaciones de Edgar’s Mission, donde recibió hidratación, alimento y una evaluación exhaustiva. Los especialistas identificaron un “defecto genético” preexistente que nunca había sido tratado y que requerirá una compleja intervención quirúrgica en el corto plazo.
Actualmente, el animal reside de forma definitiva en el refugio, donde inició un proceso de socialización con otro cordero rescatado, apodado “Señor Pingüino”. Según declaraciones de Ahern al medio especializado The Dodo, a pesar del prolongado tratamiento médico que aún enfrenta, el animal ha demostrado una notable resiliencia y una evolución anímica que supera las expectativas iniciales de sus rescatistas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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