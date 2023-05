Puso la música de Titanic en el avión y cuando vio a quién tenía al lado se quedó sin palabras

escuchar

Un usuario de TikTok experimentó a inicios de esta semana un hecho hilarante que se pareció a una situación irreal y que, rápidamente, se convirtió en viral. Tras reproducir por error la música de la película Titanic en el avión y frente a todos los pasajeros, Chris Olsen se sorprendió al tomar conciencia de que una de sus compañeras de viaje era nada más ni nada menos que Kate Winslet, la actriz de la famosa producción, y por la que ganó un Oscar hace más de 20 años.

Reprodujo la canción de Titanic por error sin reconocer que su compañera de vuelo era Kate Winslet

Mediante su cuenta, Chris compartió con sus seguidores la experiencia que más tarde se viralizó y alcanzó las más de dos millones de reproducciones. Allí relató cómo fue la situación en la que por descuido reprodujo una lista musical completa de Celine Dion a todo volumen mientras permaneció junto a Winslet.

Con el paso de las horas, el tiktoker reconoció que tomó este hecho con humor, pero que en un principio su situación estuvo dominada por sus nervios. Ante el resto de los usuarios admitió que la próxima vez tendrá más cuidado y prestará atención acerca de su entorno para evitar “un fallido” encuentro con otra estrella de Hollywood. “No puedo seguir avergonzándome de mí mismo”, señaló.

Acerca de su traspié con la actriz, Chris comenzó: “Hoy estaba en un vuelo y veo que mi boleto era para la tercera fila, pero por alguna razón llegué a la segunda y me senté, estaba genial. Había una mujer que estaba en el asiento de la ventana y el del medio estaba vacío”, detalló el creador de contenido que hasta ese momento no había reconocido a la actriz.

Por un momento, Chris compartió el asiento con Kate Winslet durante su vuelo (Fuente: TikTok/@chris)

“En este punto, estoy listo para escuchar algo de música, me acomodo y quien estuvo siempre en mi mente fue Celine Dion. Ella canceló su gira y entonces estaban tocando un montón de sus canciones en las noticias. Lo que no me doy cuenta es que mis AirPods no estaban conectados, por lo que Celine comenzó a cantar en voz alta. Hice un repaso de sus mejores éxitos, como Now, I Surrender y luego My Heart Will Go On”, explicó el tiktoker.

“Todo esto sucedió en voz alta, pero no me di cuenta”, lamentó Chris que tan pronto se percató que la música de Celine Dion sonaba sin sus auriculares, detuvo la reproducción aleatoria y recordó: “Nada de eso se reprodujo durante tanto tiempo”. En medio de ese embarazoso momento, una de las azafatas se le acercó y le indicó que estaba en una fila equivocada, por lo que amablemente se retiró hacia su lugar.

Con la intención de disculparse con la señora que permaneció a su lado sin emitir una palabra al respecto, se dirigió a ella y al verla se dio cuenta de que se trataba de la famosa actriz. “Estuve sentado al lado de Kate Winslet”, gritó con euforia. Tras aquella vivencia incómoda, sus seguidores no tardaron en reaccionar en la sección de comentarios. “No lo creo”; “Fantástico”; “Esto fue tan caótico y sorprendente. Solo a vos te sucede, Chris”; “Bienvenidos al segmento de hoy de ‘Escenas de nuestras peores pesadillas’” y “Ella estaba como si este tipo estuviera esperando que dijera: Nunca dejaré ir a Jack”, fueron algunos de los mensajes en cuestión.

