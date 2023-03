Se levantó de la siesta y se encontró con el peor mensaje: “Tu novio”

escuchar

En las últimas horas, circuló en Twitter la captura de pantalla de una conversación que compartió una usuaria. Allí, se puede ver el breve intercambio de mensajes que sostuvo la dueña de la cuenta con una mujer que le habló por una situación con su novio. La interlocutora le contó una infidelidad del joven y generó una reacción inmediata.

Día a día, todo tipo de contenido circula masivamente en las redes sociales. Gracias al poder de difusión que aportan las plataformas, cualquier situación o anécdota puede ser conocida por miles de usuarios en cuestión de horas.

En ese universo, uno de los formatos que más circulan tiene que ver con los fragmentos de conversaciones. Cada vez que un usuario comparte alguna intimidad suya mediante un chat, suele generar muchas interacciones y dar lugar a todo tipo de comentarios.

Esto se intensifica cuando se trata de algo relacionado a la pareja, tema que siempre atrae mucho interés en las plataformas. Esto fue lo que ocurrió con la usuaria @AnaLuzMorel1, que no dudó en compartir la mala noticia que recibió por parte de otra joven.

“Qué lindo levantarse de la siesta así”, fue el irónico mensaje con el que presentó el fragmento de la conversación que se dio a través de Instagram. En la captura de pantalla, se puede ver que la otra joven le habló específicamente para decirle esto y que no había una charla previa.

Los mensajes que recibió la chica sobre su novio y el tuit que se hizo viral Captura

“Te quería contar que tu novio me reaccionó la historia y me habló”, fue el comentario introductorio para presentar la infidelidad. Hasta allí, se trataba de un comportamiento llamativo, pero que no había llevado a un encuentro. Sin embargo, inmediatamente después el escenario cambio.

La tercera en discordia de la relación envió una foto, que se presume es una captura de pantalla de la charla con el novio de la joven, y luego reveló que ambos se vieron: “Fue a mi casa”. Lejos de perder la calma, la usuaria respondió y pidió más precisiones sobre el encuentro que mantuvieron.

El tuit consiguió mucha difusión rápidamente, al punto que en menos de un día fue visto por más de 2.000.000 de cuentas. Originalmente, la joven no había contado nada más sobre el tema. Sin embargo, por el alto nivel de difusión y la insistencia de muchos usuarios en que diera a conocer cómo continuó la situación, finalmente decidió explicarlo.

“El desenlace de esta historia es que él me admitió todo”, aclaró en el comienzo del nuevo tuit y así despejó las dudas sobre lo que pasó. A pesar de esto, también aclaró que tuvo que usar la imagen que recibió para que su pareja blanqueara la infidelidad: “Le mostré las capturas de la chica, porque si no me moría cornuda sin saber”.

El segundo tuit, donde la usuaria aclaró que terminó la relación con su novio Captura

Por último, también dio su opinión sobre la chica que la contactó para develarle la infidelidad. Aunque admitió que no fue una situación agradable, igualmente destacó el gesto: “A ella no la conozco. No voy a negar que me dolió un poco la actitud, pero valoro que me lo haya dicho”.

LA NACION