El próximo 19 de noviembre, los ciudadanos argentinos votarán al próximo presidente de la Nación. Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en las urnas en la instancia de balotaje y, mientras tanto, tejen alianzas para atraer votos. En este contexto, en la recta final de la campaña, y tras el apoyo al libertario de Patricia Bullrich -candidata de Juntos por el Cambio-, Juan Manuel Urtubey, se posicionó del lado del candidato de Unión por la Patria. Esta afirmación llamó la atención de Luis Novaresio en el pase de su programa con el que conducen Marina Calabró y Débora Plager en LN+. El periodista aseguró que no entiende esta alianza, debido al historial del el exgobernador de Salta.

“Apoyo a Sergio Massa. No lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia”, anunció Juan Manuel Urtubey a través de su cuenta de Twitter.

Juan Manuel Urtubey se proclamó en apoyo a Sergio Massa (Captura Twitter @UrtubeyJM)

En la misma línea, aseguró que se precisa unidad nacional para crear una “herramienta transformadora”. Tras este anuncio, Sergio Massa contó con la presencia de Juan Manuel Urtubey en el acto que lideró en Córdoba, en el que habló de futuras medidas para la agroindustrial. Allí agradeció el apoyo del político salteño: “Con esa vocación de construir desde el centro, pero con esa mirada federal, viene a ayudarme a tratar de transmitirle a los y las argentinas que empieza un tiempo nuevo”.

De esta forma, sellaron la unidad que no dejó de sorprender a Marina Calabró, Débora Plager y Luis Novaresio, quienes durante el pase de 8 AM y Buen día Nación por la pantalla de LN+ cuestionaron la decisión del exgobernador de Salta, quien en 2012 se paró del lado contrario al kirchnerismo, al ser muy crítico de sus políticas.

“Le tengo un enorme afecto a él y a Isabel (Macedo). Me parecen dos personas encantadoras, he compartido socialmente con ellos. No lo capisco. No lo entiendo”, indicó Novaresio sobre la postura que tomó Urtubey. En la misma línea, recordó que él fue el primero que se le “atrevió” a Cristina Kirchner cuando ella estaba en el poder.

Asimismo, el conductor destacó que la campaña del candidato de Unión por la Patria, encabezada por Sergio Massa, consta de generar temor ante las medidas que podría tomar Javier Milei si es elegido presidente y de escudarse en el “amor y el valor a la democracia”.

Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa Prensa Sergio Massa

“¿Cuál amor por los valores de la democracia? No pudo en la entrevista con (Luis) Majul decir que el juicio político contra la Corte Suprema era absolutamente improcedente. No lo pudo decir”, cuestionó el conductor de Buen día Nación en referencia a la respuesta poco contundente que dio Massa en la reciente entrevista que brindó a La Cornisa (LN+).

“¿Va a propiciar el juicio político a los jueces de la Corte, como ahora lo agitan sus aliados en Diputados y Senadores?”, fue el interrogante de Luis Majul hacia el candidato presidencial, quien se limitó a responder: “No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos”. De esta forma, evitó dar a conocer su postura al respecto.